Slováci budú na Kube vyrábať sladkosti, v spoločnom podniku zamestnajú stovky ľudí

Slováci budú na Kube vyrábať sladkosti. Investičná skupina Proxenta je spoluzakladateľom slovensko-kubánskej spoločnosti Proxcor, ktorá je desiatou potravinárskou firmou na Kube. Proxenta sa stala vlastníkom majoritného podielu 51 % a má trojpätinové zastúpenie v predstavenstve novovzniknutej spoločnosti.

Hodnota celej investície je 34,5 milióna eur, pričom investícia Proxenty predstavuje 25 miliónov eur. Zmluva je podpísaná na 25 rokov a do nového podniku na strane kubánskej vlády vstupuje štátna firma Coralsa. O založení spoločného podniku informovala v tlačovej správe skupina Proxenta.

Linky na výrobu sušienok a oblátok

Zrekonštruovaný závod v meste Caibarién, v provincii Villa Clara, bude zamestnávať 250 zamestnancov pri trojzmennej prevádzke.

„Rekonštrukcia výrobných hál sa začne hneď po založení podniku a budúci rok v druhom kvartáli začneme navážať technológiu do prvej haly. Budú to linky na výrobu sušienok a oblátok. Do roka po založení podniku by mala byť spustená prvá časť výroby,“ vysvetlil majiteľ skupiny Proxenta Pavol Kožík. Centrálna poloha mesta Caibarién má byť podľa Proxenty kľúčová pre distribúciu sladkých výrobkov po celom ostrove.

„Trojpätinové zastúpenie v predstavenstve je pre nás mimoriadne dôležité, pretože vďaka tomuto pomeru v náš prospech máme plne pod kontrolou manažment rozhodovania na každodennej úrovni. Vybojovať si majoritu v spoločnom podniku v autoritatívnom režime, aký na Kube je, chcelo nielen poriadny kus odvahy, ale hlavne množstvo nepriestrelných argumentov a trpezlivého vysvetľovania,“ uviedol majiteľ skupiny Proxenta Pavol Kožík. Podľa Proxenty je druhou spoločnosťou na Kube, ktorej sa podarilo získať majoritu.

Vysoká kvalita a široké portfólio

Európske výrobné technológie majú podľa Proxenty zabezpečiť vysokú kvalitu a široké produktové portfólio. Pôvodne požadovaná kapacita 12 tisíc ton sa navýši na 17 tisíc ton sladkostí ročne. To je v prepočte 260 paliet produktov za 24 hodín. Prevažná časť produkcie bude zameraná na domáci trh.

Proxenta je investičná skupina, ktorá na slovenskom trhu pôsobí od roku 2009. Ako uvádza na svojej webovej stránke, od svojho založenia sprostredkovala klientom investície do partnerských projektov v hodnote 60 miliónov eur. Vlastný kapitál aj finančné prostriedky klientov zhodnocuje v portfóliu svojich projektov v aktuálnej trhovej hodnote 170 miliónov eur.