Slováci by si mali dávať v Chorvátsku pozor, zvýšili sumy pokút za dopravné priestupky

Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na to, že v Chorvátsku platia od 1. augusta vyššie pokuty za dopravné priestupky. Napríklad za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci môžu udeliť pokutu od tritisíc do sedemtisíc kún (400 až 950 eur), zadržať vodičský preukaz na tri mesiace a pri opakovanom priestupku až na pol roka.

Za nedanie prednosti v jazde je rovnaká pokuta, takisto aj za nezastavenie pred priechodom pre chodcov. Jazdu bez pripútania môžu chorvátski policajti pokutovať sumou tisíc kún (135 eur), rovnaká pokuta je aj za používanie mobilu počas jazdy.

Za jazdu pod vplyvom alkoholu nad 0,5 promile hrozí pokuta od tritisíc až do päťtisíc kún (400 – 680 eur), od 1 do 1,5 promile do 15-tisíc (2 030 eur), zadržanie vodičáka na šesť mesiacov a za druhý taký priestupok na deväť mesiacov.

Ako ďalej dodal tlačový odbor rezortu diplomacie, Chorvátsko pristúpilo k radikálnemu zvýšeniu sankcií za dopravné priestupky pre veľký počet nehôd na cestách zaznamenaných niekoľko rokov po sebe.