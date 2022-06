Slováci by za víťaza volieb zvolili Hlas nasledovaný Smerom, progresívci v prieskume predbehli OĽaNO

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom mája, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia so ziskom 20,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo.

Prieskum agentúra robila v dňoch 25. až 31. mája na vzorke 1008 respondentov. Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestil Smer – sociálna demokracia, ktorú by podporilo 14,9 percenta respondentov a tretia skončila koaličná strana SaS s 11,1 percenta.

Strany mimo parlamentu

Na štvrtom mieste by sa podľa prieskumu umiestnilo mimoparlamentné Progresívne Slovensko, ktoré by podporilo 9,1 percenta opýtaných. Nasledujú hnutie OĽaNO (8,1 percenta), Republika (6,8 percenta) a KDH (6,5 percenta).

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina so ziskom 5,6 percenta hlasov. Mimo parlamentu by podľa prieskumu, naopak, ostali strany Aliancia – Szövetség, SNS, Za ľudí, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, Dobrá voľba a Umiernení, Maďarské fórum aj Spolu – občianska demokracia.

Hlas by mal najviac poslancov

Na základe výsledkov volieb by strana Hlas-SD mala v parlamente 37 poslancov, Smer-SD 27, SaS 20, Progresívne Slovensko 17, OĽaNO 15, Republika 12, KDH 12 a Sme rodina 10.

Volieb by sa podľa prieskumu nezúčastnilo 15,8 percenta respondentov a 18 percent nevedelo odpovedať, koho by podporili.