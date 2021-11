Slováci cestujú do USA bez víz už 13 rokov, zrušenie povinnosti očakávali dlho

Slováci môžu do Spojených štátov amerických cestovať bez víz už 13 rokov. Vtedajší americký prezident George Bush zrušil vízovú povinnosť pre občanov Slovenska a ďalších šiestich krajín (Česka, Maďarska, Estónska, Litvy, Lotyšska a Južnej Kórey) 17. novembra 2008.

Slovensko zavŕšilo ratifikačný proces zmluvy s USA 22. októbra 2008, keď parlament schválil Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti. V ten istý deň ju podpísal aj vtedajší prezident Ivan Gašparovič.

Študentské a pracovné pobyty ostali bez zmeny

Slovenským občanom na cestu do Spojených štátov postačovala bezplatná elektronická registrácia, keď si žiadatelia cez internet vyplnili formulár ESTA (Elektronický systém cestovnej registrácie). Na cestu potrebovali pas s biometrickými údajmi platný najmenej šesť mesiacov a spiatočnú letenku s odletom do 90 dní. Pre študentské a pracovné pobyty sa vízová povinnosť nezmenila a víza na cestu do USA Slováci naďalej potrebujú.

V roku 2016 Spojené štáty zrušili bezvízový styk pre občanov, ktorí v čase od 1. marca 2011 cestovali do niektorých krajín ako Irán či Irak, alebo sa nachádzali na ich území, prípadne majú zároveň aj občianstvo týchto krajín. Tieto osoby musia pred vycestovaním požiadať o vízum na veľvyslanectve alebo konzuláte vo svojej krajine.

Symbol konca komunizmu v Československu

Schválená registrácia ešte nezaručuje vstup na americké územie. Konečné rozhodnutie pri vstupe do USA urobí pracovník hraničnej kontroly. Registrácia ESTA platí len pre cestujúcich leteckou alebo lodnou dopravou.

Dlho očakávané zrušenie vízovej povinnosti oznámil Slovákom vtedajší americký minister pre vnútornú bezpečnosť Michael Chertoff 28. októbra pri 90. výročí vzniku Československa. Za symbolický vtedy Chertoff označil aj deň skončenia vízovej povinnosti pre občanov Česka a Slovenska, ktorým bol práve 17. november. Washington to podľa neho vnímal ako symbol konca komunizmu v bývalom Československu.