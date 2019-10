Slováci chcú v dôležitom zápase proti Walesu hrať tvrdo a agresívne, Hapal má viacero alternatív

Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia vo štvrtok v ďalšom zápase kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V súvislosti s duelom s Walesom už niekoľko dní zo všadiaľ cítiť veľkú dôležitosť.

Mnohí hráči mužstva Pavla Hapala aj samotný kouč sa v prognózach na tento súboj vyhýbali označeniu „kľúčový„, čo však z tabuľky E-skupiny, aj pri pohľade na zvyšný program, vyplýva pomerne jasne.

Pekaríka už netrápi zranenie

Keď Slováci na Štadióne Antona Malatinského v Trnave zvíťazia, priblížia sa k prieniku na kontinentálny šampionát, ale v prípade triumfu hostí sa do postupovej hry znova zamieša aj „waleský drak„. „Máme pred sebou ešte tri zápasy a každý z nich bude dôležitý. Nechcel by som nás dávať pod tlak tým, že budem vyhlasovať, že duel s Walesom je pre náš kľúčový. Vieme, akým štýlom hrá Wales. Má neskutočne rýchlych a pohyblivých hráčov. A vo svojom strede Garetha Bala, ktorý dokáže sám rozhodnúť zápas,“ uviedol tréner slovenského tímu Pavel Hapal počas aktuálneho reprezentačného zrazu.

Hapal potvrdil, že na zápas s Walesom bude mať k dispozícii všetkých 22 hráčov. Otáznik visel nad štartom krajného obrancu Petra Pekaríka, ktorý pre zranenie lýtka vynechal posledné kvalifikačné stretnutie v Maďarsku. Tentokrát by však skúsenému 32-ročnému rodákovi zo Žiliny nemalo nič brániť k tomu, aby v Trnave nastúpil.

„Peter Pekarík je zdravý, včera som s ním hovoril a nič ho nelimituje. Je veľmi skúsený a vždy keď nastúpil, tak bol platným hráčom pre mužstvo. V zápase s Walesom síce urobil chybu, z ktorej sme dostali gól, ale celkovo odohral dobrý zápas,“ zhodnotil Hapal a následne sa vyjadril aj k problémovému postu stopéra, keďže pre disciplinárny trest bude chýbať Denis Vavro. „Máme tri alternatívy stopérov. Nastúpi jeden z trojice Martin Valjent, Ľubomír Šatka alebo Norbert Gyömbér,“ dodal rodák z moravského Kroměříža.

Majú hrať tvrdo a agresívne

V marcovom vzájomnom zápase dostalo až sedem slovenských hráčov žltú kartu. V domácom dueli sú v ohrození Marek Hamšík a Juraj Kucka, no 50-ročný Hapal chce, aby jeho zverenci hrali dostatočne tvrdo a agresívne. „Pred zápasom s Chorvátskom som nabádal hráčov, aby si dávali pozor na žlté karty. Teraz to robiť nebudem. Hráči musia hrať naplno a pokiaľ to budú karty, ktoré zabránia nejakej šanci súpera, tak to bude dobré. Každopádne, určite nebudeme chcieť dostať hlúpe žlté karty za nešportové správanie,“ skonštatoval tréner slovenskej reprezentácie.

Wales má v tabuľke E-skupiny o tri body menej než Slovensko, no zároveň má jeden zápas k dobru. Ryan Giggs má k dispozícii vyvážené mužstvo, ktoré zdobia silné individuality. „Majú veľkú silu smerom dopredu, hoci strelili doposiaľ len štyri góly. Takisto dostávajú málo gólov, takže majú vyvážený útok i obranu. Samozrejme, sú tam rozdieloví hráči ako Bale alebo James, ale celkovo ich zdobí najmä kolektívna hra. Verím však, že sa odrazíme od zápasu s Maďarskom a budeme úspešní,“ dodal Hapal.

Okrem trénera slovenskej reprezentácie sa tlačovej konferencie pred zápasom s Walesom zúčastnil aj kapitán tímu Marek Hamšík. Ten sa na stretnutie veľmi teší aj vďaka tomu, že sa očakáva 19-tisícová divácka návšteva. „Nálada v tíme je dobrá, dnes nás čaká posledný tréning a už sa nevieme dočkať zápasu. Negatívnu sériu s Walesom by sme chceli napraviť a zvíťaziť. V predošlých vzájomných dueloch to po hernej stránke nebolo úplne zlé, ale futbal sa hrá na výsledky. Skvelé je, že má byť vypredaný štadión,“ skonštatoval hráč čínskeho klubu Ta-lien I-fang.

Ostrovný futbal Slovákom nesedí

„Wales je veľmi nepríjemný súper. Hrá dynamický ostrovný futbal a má výborne protiútoky. Je tam veľa rýchlych hráčov, takže musíme byť v strehu, aby sme to príliš neotvorili,“ poznamenal Hamšík.

„Celkovo nám ostrovný futbal príliš nesedí. Keď si vezmeme ostatné výsledky, či už s Anglickom alebo Walesom, neboli veľmi priaznivé. Náš najbližší súper je zvyknutý hrať nátlakový futbal, vysoké napádanie, v tempe od prvej do poslednej minúty… Na toto sa budeme musieť pripraviť. Musíme sa Walesanom vyrovnať v agresivite,“ zamyslel sa pravý obranca Peter Pekarík.

Duel v Trnave povedú španielski rozhodcovia. Hlavným bude Carlos del Cerro Grande, na pozíciách asistentov sa objavia Juan Carlos Yuste s Robertom Alonsom a štvrtým rozhodcom bude José María Sánchez.