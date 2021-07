Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach. Je za tým nostalgia, štýl, no najmä ekológia

Leto je v plnom prúde a mnohí Slováci si nevedia slnečné dni predstaviť bez posedenia s priateľmi pri orosenom pohári piva. Niektorým ho načapuje výčapník priamo v podniku, iní si ho doprajú v súkromí. Práve tí, ktorí pivo nakupujú v obchodoch, siahajú však čoraz viac po balení vo vratných fľašiach. Staršiu generáciu k tomu vedie nostalgia, mladšiu štýl a ďalších ľudí zasa udržateľnosť. Dôvod je rozdielny, efekt však rovnaký – nižšia uhlíková stopa.

Dobré pivo nie je len o receptúre. Hoci pandémia v posledných rokoch zamiešala kartami a donútila nielen podniky, ale aj pivovarníkov zmeniť plány, nič to nemení na skutočnosti, že Prazdroj chce za každých okolností dopriať zákazníkom dokonalý pivný zážitok. A keďže posledný rok bol predovšetkým o balenom pive, pivovarníci sa ešte výraznejšie zamerali na tému obalov. Dôležité je totiž nielen to, čo ľudia pijú, ale aj z čoho to pijú. „Hoci sa môže zdať, že obaly sú mimo nášho hlavného zamerania, nie je to celkom tak. Obaly tvoria veľkú časť nášho podnikania a majú zásadný vplyv na životné prostredie. Na tom nám záleží rovnako ako na našich spotrebiteľoch, pre ktorých je ekológia silnou témou. Dokazuje to aj fakt, že do udržateľnej voľby idú už takmer dva roky spolu s nami,“ vysvetľuje David Kovář, ktorý má v spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko na starosti oblasť maloobchodu a obchodných reťazcov.

Krok správnym smerom

Pivo v sklenej fľaši má svojich fanúšikov nielen kvôli ich náklonnosti k samotnému zlatistému moku a ekologickému rozmeru, stojí za ním aj emócia. Sklenený obal totiž evokuje tradíciu. U staršej a strednej generácie je vratné sklo spojené s nostalgiou a spomienkami na mladosť či detstvo. U mladších ľudí je to otázka štýlu či zvyklostí zaužívaných v rodine. Bez ohľadu na to, prečo ľudia preferujú práve tento druh balenia, vďaka kontinuálnym aktivitám Prazdroja postupne sklo vytláča z trhu pivný plast, čo potvrdzujú aj čísla. Len za minulý rok, v súlade so stratégiou spoločnosti, poklesli Prazdroju objemy piva baleného v PET fľašiach v rámci predaja o 29 %. Naopak, vratné fľašky sa tešia čoraz väčšej obľube. Prazdroj kúpu piva vo vratnom skle podporoval a ukázalo sa, že tým zahral na správnu strunu. Predaj v tomto balení sa totiž minulý rok zvýšil nad očakávania, až o 17 % a vratné fľaše sa tak stali druhou najsilnejšou kategóriou z hľadiska objemov. „Zákazníkov sme motivovali ku kúpe piva vo vratných sklenených fľašiach počas celého minulého roka. Keď sme sa rozhodovali, na ktoré z balení sa zameriame, stavili sme práve na ne a ukázalo sa, že to bol správny krok,“ dodáva David Kovář.

David Kovář má v spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko na starosti oblasť maloobchodu a obchodných reťazcov. Foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Myslíš na Slovensko naše

Správny krok to však nebol pre len Prazdroj, ale hlavne pre slovenskú prírodu. Vratné fľaše sú vďaka možnosti opätovného využitia prostredníctvom zavedeného systému zálohovania obalom, ktorý vykazuje najnižšiu uhlíkovú stopu. Kým príde k recyklácii takejto fľaše, dá sa podľa štatistík pivovarníkov použiť až 17-krát. A hoci si viacerí milovníci piva radi štrngnú práve vratnou fľašu, Slováci si z obchodu v jednom nákupe odnesú v priemere len dve fľaše piva a zvyšok kúpia v inom type balení. Prazdroj teda hľadá stále cesty, ako pivo vo vratných fľašiach dostať do pozornosti čoraz širšieho spektra zákazníkov: „V máji tohto roku sme preto uviedli na slovenský trh multipacky pre značky Kozel, Šariš a Gambrinus. Okrem toho, že umožňujú pohodlnejší odnos 8 – 10 fliaš naraz, komunikujú sa tam aj ďalšie odkazy. Napríklad pri značke Šariš ide ekologickosť cez slogan – „Kúpou Šariš fľaše myslíš na Slovensko naše“ a keď si spotrebiteľ ten multipack otvorí, na spodnej strane nájde poďakovanie, že do toho ide s nami, pretože za to sa jednoducho patrí poďakovať, hovorí David Kovář a dodáva, že pivo vo vratnej fľaši zároveň evokuje tradíciu, ktorá by nemala ostať doménou len jednej generácie.

Pri výrobe piva sú dôležité nielen kvalitné vstupné suroviny, ale aj dodržiavanie presne stanovených postupov a receptúr. Každý milovník piva alebo konkrétnej značky si ju kupuje pre obľúbenú chuť, na ktorú je zvyknutý a ktorá mu vyladí deň alebo spestrí stretnutie s kamarátmi či rodinou. V akom obale si ho kúpi vo veľkej miere závisí najmä od toho pri akej príležitosti ho chce skonzumovať. V Prazdroji preto venujú veľkú časť svojej pozornosti nielen vareniu piva, jednou z hlavných priorít spoločnosti sú obaly, pričom cieľom je mať všetky do roku 2030 plne cirkulárne, čiže znovu použiteľné alebo recyklovateľné.

Článok vznikol v rámci projektu #EkoSpolu, ktorý prináša Plzeňský Prazdroj Slovensko s cieľom informovať o znižovaní dopadov podnikania na životné prostredie.

Medzi dlhodobé priority spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko patrí udržateľnosť jej podnikania, ktoré zastrešuje komplexná stratégia spoločnosti s konkrétnymi záväzkami.

Okrem dosiahnutia uhlíkovej neutrality vo výrobe piva do roku 2030 bude Prazdroj využívať výlučne obnoviteľnú energiu, redukovať produkciu plastov a pozíciu lídra si chce udržať aj v šetrení s vodou. Zodpovedný prístup k výrobe uplatňuje aj pri propagácii produktov, podporuje rozvoj regiónov, v ktorých pôsobí, a usiluje sa o čo najefektívnejšie nakladať s prírodnými zdrojmi. To všetko reprezentuje aj hlavné motto stratégie – Na budúcnosť!

