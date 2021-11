Slováci doma proti Slovincom nehrali zle. Táto remíza sa rovná prehre, tvrdí kouč Tarkovič

Deväť stretnutí a v nich až päť remíz, taká je doterajšia bilancia slovenskej futbalovej reprezentácia v H-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Kataru.

Zverenci trénera Štefana Tarkoviča v Trnave vo štvrtok pridali „do zbierky“ ďalší nerozhodný výsledok, keď duel so Slovincami sa skončil zmierlivo 2:2.

Slováci pritom v prípade triumfu mohli nadobudnúť istotu tretej priečky v tabuľke, takto o ňu ešte musia bojovať a stačiť im nemusí ani nedeľňajší triumf na Malte.

Blažič bol v 57. minúte vylúčený

Vo štvrtok večer síce v Trnave mali herne navrch domáci futbalisti, dvakrát však museli doťahovať jednogólový náskok súpera. Slovinci pritom od 57. minúty dohrávali duel bez vylúčeného Mihu Blažiča.

Na presný zásah Mihu Zajca z prvého polčasu však odpovedal z pokutového kopu striedajúci Ondrej Duda a zásah Mihu Mevlju zo 62. minúty „zmazal“ o dvanásť minút neskôr Dávid Strelec.

„Čakali sme takýto priebeh stretnutia, Slovinci nás taktikou neprekvapili. Herne to nebol z našej strany zlý zápas, niektoré veci sme mohli riešiť lepšie, pri oboch inkasovaných góloch sme zaváhali. Stále platí, že ľahko inkasujeme a my sa na strelený gól veľmi nadrieme. Hamšík mal problémy s lýtkom, preto šiel v polčase dolu. Opäť je tu večná polemika, či náš výkon spĺňal alebo nespĺňal parametre, ja však vidím posun za rok dopredu. Samozrejme, zrejmé sú aj nedostatky, najmä v efektivite. Táto remíza sa rovná prehre a každá prehra bolí. Do posledného zápasu pôjdeme s tým, že chceme kvalifikáciu ukončiť víťazstvom s dobrým skóre,“ zhodnotil trnavský duel kouč Tarkovič, cituje ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Slovensko je v tabuľke tretie

Slováci sa s kvalifikáciou o postup na MS 2022 rozlúčia v nedeľu popoludní v Ta ‚Qali duelom proti domácim Malťanom. To, či v konečnej tabuľke obsadia tretie alebo štvrté miesto, ovplyvní aj paralelne hraný zápas Slovinsko – Cyprus. Slováci aj Slovinci doteraz nazbierali po 11 bodov, celkové skóre majú Slováci o jeden gól lepšie (11:10 vs. 11:11). Obe vzájomné stretnutiach týchto tímov sa v roku 2021 skončili nerozhodne – 1:1 v Ľubľane a 2:2 v Trnave.

„Sme spokojní s bodom, hráči plnili takticky plán podľa dohovoru. V I. polčase sme mali šance, vylúčenie po prestávke zmenilo zápas. Šli sme do Trnavy vyhrať, napokon som sa aj rozhodcu pýtal, či videl len jednu farbu dresov, niektoré rozhodnutia boli pre nás rozporuplné. Čaká nás v kvalifikácii ešte jeden zápas, veríme v úspech. Slovensko hralo možno najlepší futbal v tejto skupine, ale mali ste smolu v ťažkých zápasoch s Ruskom a Chorvátskom,“ komentoval duel v Trnave kouč Slovincov Matjaž Kek.

Slovinci hrozili po kontrách

Podľa autora prvého slovenského gólu Ondrej Dudu mali Slováci viac z hry. „Slovinci hrozili po kontrách. Dvakrát sme sa vrátili do zápasu. Škoda, že sme nedali tretí gól, víťazstvo je vždy lepšie. Nehrali sme zle, chýbal nám tretí strelený gól. Pri jedenástke som si zobral loptu hneď. Stále platí, že aj tú treba vedieť kopnú,“ povedal Duda na webe SFZ.

Tabuľka H-skupiny 1. Rusko 9 7 1 1 19:5 22

2. Chorvátsko 9 6 2 1 20:4 20

3. SLOVENSKO 9 2 5 2 11:10 11

4. Slovinsko 9 4 2 4 11:11 11

5. Malta 9 1 2 6 9:24 5

6. Cyprus 9 1 2 6 3:19 5

Striedajúci Dávid Strelec zariadil remízu a tiež potvrdil, že Slováci nepreviedli zlý výkon. „Dá sa však hrať aj lepšie. Škoda druhého gólu po vylúčení ich hráča. Ak by sme ich zavreli a presadili sa, zápas by sme vyhrali. Po červenej karte sa Slovinci stiahli dozadu, bránili už sústredene. Pri strelenom góle som sa sústredil, aby som odrazenú loptu dobre trafil a vyšlo to,“ poznamenal.