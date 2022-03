Slováci dosiahli na paralympiáde v curlingu na vozíku dve cenné víťazstvá, parahokejisti už v Pekingu skončili

Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku v utorok urobili ďalšie dva dôležité kroky na ceste za vytúženým postupom do semifinále turnaja na zimných paralympijských hrách v čínskom Pekingu.

Zverenci trénera Františka Pitoňáka totiž zdolali výbery Kórejskej republiky 7:2 a Kanady 9:8. Slováci majú po šiestich dueloch bilanciu štyri víťazstvá a dve prehry, v stredu absolvujú súboje proti domácim Číňanom a Švédom.

Slováci si ustrážili náskok

Počas celého súboja proti Kórejčanom mali Slováci situáciu pod kontrolou a navyšovali svoj náskok, po piatich endoch viedli už 5:0. V ďalšom priebehu si už náskok ustrážili a zaznamenali dôležité víťazstvo.

Vo večernom súboji síce v úvode ťahali proti Kanaďanom za kratší koniec. V piatom ende zaznamenali štyri body, no Kanaďania kontrovali tiež „štvorkou“ a viedli 7:6. Slovenský tím však pridal tri body v siedmom ende a vo ôsmom si už umnou hrou ustrážili náskok.

Parahokejisti získali bod

„Je to víťazstvo, ktoré je príjemné. Bol to boj do poslednej chvíle. Urobili sme menej chýb ako súper. Kanada bol náročný súper a podarilo sa nám ju zdolať. Hráme najbližšie proti Číne a Švédsku, dokážeme tieto tímy zdolať. Necháme sa prekvapiť, ako to napokon dopadne,“ povedal Dušan Pitoňák po triumfe nad výberom Kanady.

Slovenskí parahokejisti už majú svoje účinkovanie na ZPH 2022 za sebou. V základnej B-skupine po prehrách s Číňanmi (0:7) a Talianmi (1:2 po sam. nájazdoch) podľahli v utorok aj Čechom 0:3. So ziskom jedného bodu pri svojej premiére na tomto fóre obsadili konečnú 7. priečku.