Slováci konzumujú stále viac ovocia a zeleniny

BRATISLAVA 23. novembra 2017 (WBN/PR) – Výsledky každoročného prieskumu poukazujú na to, že stále viac Slovákov denne siahne po ovocí, zelenine, alebo po 100% džúse a pyré. Napriek tomu zaostávame za mnohými európskymi krajinami. Vynikáme však v znalosti zloženia džúsov. Slováci sú si najviac vedomí toho, že do 100% džúsov a pyré nie je pridávaný cukor alebo umelé prísady.

Nedodržiavame odporúčaný príjem vitamínov

Podľa prieskumu, ktorý sa robí od roku 2015 na reprezentatívnej vzorke žien vo veku 25-45 rokov, počet Slovákov, ktorí denne skonzumujú odporúčané množstvo ovocia a zeleniny, stúpa. Odborníci z WHO odporúčajú denne prijať 5 porcií ovocia a zeleniny, pričom jedna z porcií môže byť nahradená porciou ovocného alebo zeleninového 100% džúsu alebo pyré. Podľa prieskumu toto množstvo dodržiava len 11% domácností. Je to síce o 6 percentuálnych bodov domácností viac, ako to bolo v roku 2015, no Slovensko v konzumácii ovocia, zeleniny, džúsov a pyré spomedzi európskych krajín ako Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Litva stále zaostáva.

Sme si vedomí, čo konzumujeme

Slováci sú v rámci krajín zapojených do prieskumu najviac poučení o zložení 100% džúsov a pyré. Každá piata opýtaná žena vedela, že 100% džúsy a pyré neobsahujú pridané cukry. Pre porovnanie, u našich českých susedov to vedela približne každá ôsma opýtaná. „100% džúsy alebo pyré, či už sú ovocné, zeleninové, alebo kombináciou oboch, sú výbornou náhradou čerstvého ovocia a zeleniny. Obsahujú práve tie vitamíny a živiny, ako produkty, z ktorých sú vyrobené. Čím skôr sa s tým stotožníme, tým ľahšie sa nám bude dopĺňať odporúčaná denná dávka príjmu vitamínov. A to najmä v situáciách, kedy si nemôžeme čerstvé plody umyť, prípadne nakrájať,“ vysvetľuje Ing. Jarmila Halgašová, z Potravinárskej komory Slovenska.

Džús po jedle, pyré na desiatu

Z prieskumu tiež vyplýva, že väčšina domácností konzumuje džúsy a pyré medzi jednotlivými jedlami počas dňa. Pyré sa teší obľube najmä u detí. Mamy ich deťom podávajú prevažne na desiatu ako zdroj potrebných vitamínov. Zeleninové džúsy sú, naopak, obľúbené u žien. Percento konzumácie zeleninových džúsov stúplo od roku 2015 o 8 percentuálnych bodov a momentálne až 37% žien potvrdilo ich konzumáciu. Konzumácia ovocných džúsov ostáva rovnaká (95% domácností). „Zeleninové džúsy napomáhajú tráveniu, čo využívajú najmä ženy, ktoré majú ťažkosti s tráviacim traktom, alebo dbajú na svoju postavu. Ovocné džúsy sa vyznačujú ich príjemnou, sladkou chuťou. Preto je všeobecne obľúbenejší u širšieho publika. No u oboch platí, že sú zdrojom vlákniny a iných telu prospešných látok,“ hovorí výživový poradca a odborník na vyváženú stravu MUDr. Peter Minárik.

Stúpajúca tendencia

Slováci majú stále ďaleko k príjmu ideálneho denného množstva vitamínov. Či už v surovej podobe, alebo spracované do 100% džúsov a pyré. Z prieskumu však vyplýva, že v priebehu troch rokov sme sa predsa len v povedomí o dôležitom vplyve ovocia a zeleniny na každodenný život človeka posunuli. Práve to bolo cieľom kampane „Džúsy a pyré – vitamíny v SMART forme“, za ktorou stojí Asociácia Národnej únie výrobcov džúsov (KUPS). Kampaň sa od roku 2015 prihovárala širokej verejnosti s cieľom edukovať a zvýšiť povedomie o jednoduchých riešeniach doplnenia energie a potrebných vitamínov a živín prostredníctvom 100% džúsov a pyré. Z prieskumu, za ktorým stojí KUPS a agentúra HAVAS vyplýva, že vo všetkých krajinách, v ktorých kampaň posledné tri roky rezonovala, sa zvýšil záujem o zdravý životný štýl a „smart“ riešenia pre doplnenie energie a telu prospešných látok.

###

Kampaň „Džúsy a pyré. Vitamíny vo výhodnej forme“ je financovaný s podporou Európskej únie a Poľskej republiky, ako aj z prostriedkov Fondu propagácie ovocia a zeleniny a členmi KUPS.

Viac informácií o kampani je k dispozícii na webovej stránke www.dzusyapyre.eu a na fanpage „Žite Smart“ na Facebooku.