Slováci mohli vďaka teplej zime ušetriť desiatky eur

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Slovenské domácnosti by mohli počas pomaly sa končiacej zimnej sezóny ušetriť náklady na plyn. Najväčší dodávateľ plynu, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), totiž očakáva vďaka teplejšej zime nižšiu spotrebu plynu na vykurovanie.

„Priemerná spotreba zákazníkov v domácnostiach, ktorým SPP dodával plyn počas obdobia október 2017 až február 2018, bude s vysokou pravdepodobnosťou nižšia, ako bola spotreba rovnakých zákazníkov počas obdobia október 2016 až február 2017. Ak vezmeme do úvahy fakt, že ceny za dodávku plynu sa v roku 2017 a v 2018 nezmenili, zákazník môže v prípade poklesu spotreby očakávať pokles celkových výdavkov na dodávku plynu,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Vyšší odber elektriny

Štátni plynári počas zimnej sezóny však evidujú vyšší odber elektriny. Ten je podľa ich hovorcu spôsobený hlavne nárastom zákazníckeho portfólia SPP. „Ak by sme sa pozreli na jednotlivé domácnosti, tak odhadujeme, že napriek chladnému záveru februára, bude spotreba elektriny menšia,“ dodal Šebesta. Podľa neho si však treba uvedomiť, že vplyv teploty na spotrebu elektriny je výrazne nižší ako pri plyne.

„Ak však vezmeme do úvahy medziročný nárast cien elektrickej energie, ktorý je vyšší ako pokles spotreby, dá sa očakávať skôr priemerný rast ako pokles celkových výdavkov na elektrinu,“ konštatoval Šebesta s tým, že záleží od každého zákazníka a od charakteru jeho spotreby, či bude mať nižšie náklady na energie. Napríklad či má zateplený dom, akú účinnosť má jeho kotol, alebo aké interiérové teploty preferuje.

Spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE) a innogy uviedli, že doterajšia mierna zima priniesla aj mierne nižšiu spotrebu energií v porovnaní s rovnakým obdobím minulej zimy. „Avšak zimná sezóna ešte neskončila a ostatné dni môžu spotrebu energií navýšiť. Na konci sezóny preto očakávame približne rovnakú spotrebu ako vlani,“ podotkla špecialistka komunikácie VSE Katarína Šulíková.

Neočakávajú rozdiely vo výškach faktúr

Energetici z východného Slovenska však upozorňujú, že počasie nie je jediným faktorom, ktorý vplýva na spotrebu energií. „Dlhodobo pozorujeme mierny nárast spotreby u našich zákazníkov, hlavne v spotrebe elektrickej energie. Medzi hlavné dôvody patrí zmena v správaní dnešných domácností a s tým súvisiace zvyšovanie počtu spotrebičov v domácnostiach zákazníkov. Zákazníkom preto odporúčame venovať pozornosť energetickej efektívnosti, ktorá má na šetrenie a znižovanie spotreby oveľa väčší dopad ako cena energií, či obmedzovanie sa, vypínanie kúrenia a podobne,“ konštatovala Šulíková.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE) počas tohtoročnej zimnej sezóny registruje pri domácnostiach oproti plánu relatívne vyrovnaný odber tak plynu ako aj elektriny, ale s určitým medzimesačným rozdielom.

„Počas mesiaca január 2018 bola skutočná reálna teplota v priemere o viac ako približne 4 °C nad normálovou teplotou, čomu prirodzene zodpovedal nižší odber oboch komodít oproti dlhodobej predikcii. Naopak, vo februári 2018 bola priemerná teplota nižšia oproti normálu o zhruba necelé 2 °C, čo vyústilo do vyššieho odberu elektriny i plynu. V sumáre oboch mesiacov je však reálna spotreba elektriny i plynu pri koncových zákazníkoch zhruba na úrovni plánu a dlhodobej predikcie. Spotreba je v rovnakom období rokov 2017 a 2018 na porovnateľnej úrovni, preto neočakávame výrazné rozdiely vo výške faktúr,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa SSE Michaela Krivá.

Ušetrené náklady do 100 eur

Alternatívny dodávateľ energií, spoločnosť Magna Energia tvrdí, že mierna zima šetrí náklady Slovákov na kúrenie. A to bez ohľadu na to, či ako zdroj tepla slúži elektrická energia alebo plyn.

Ako uviedol portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič, vďaka nimi evidovanej nižšej spotrebe elektriny by mohli domácnosti, ktoré kúria elektrinou, ušetriť na nákladoch od sto do 120 eur. Pokles spotreby zaznamenala Magna Energia aj v prípade zemného plynu. Pri ňom by mohli domácnosti ušetriť od 57 do 100 eur.