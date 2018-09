Slováci by mohli za reštituované byty dostať aj finančnú náhradu, navrhuje Sme rodina

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Opozičné hnutie Sme rodina navrhuje finančnú náhradu za vypratávané reštituované nájomné byty.

V Národnej rade SR predložilo návrh novely zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom, zámerom je spravodlivo upraviť vzťahy nájomcov a prenajímateľov (vlastníkov) bytov vrátených v rámci rehabilitácií alebo reštitúcií. Tento bod v utorok prerokoval parlament.

Náhradné byty sú drahšie

Nájomcovia by si podľa návrhu Sme rodina mohli vybrať medzi poskytnutím náhradného bytu, alebo by im bola vyplatená finančná kompenzácia, a to v závislosti od rozlohy súčasného bytu a priemernej ceny nehnuteľnosti v danej lokalite podľa údajov Národnej banky Slovenska znížená koeficientom 0,7.

Náklady kompenzácií v Bratislave by podľa prepočtov hnutia boli na úrovni 45 mil. eur, kým štátom navrhované riešenie na výstavbu náhradných bytov by podľa odhadov stálo vyše 70 mil. eur.

„Ak ľudia potrebujú pomoc, politici by tu mali byť na to, aby im tú pomoc poskytli. Ak ľudia potrebujú pomoc 29 rokov (od nežnej revolúcie v roku 1989), no tej sa im nedostáva, mali by sa zamyslieť, prečo je to tak. Či sa to náhodou nestalo politickým štandardom,“ povedala poslankyňa za Sme rodina Adriana Pčolinská, ktorá v parlamente predstavila spomínaný návrh novely zákona.

Majitelia aj nájomníci sa stali rukojemníkmi

Po nežnej revolúcii sa podľa Sme rodina stovkám občanov vrátili nehnuteľnosti, ktoré im totalitný komunistický režim znárodnil alebo skonfiškoval. Vrátili sa im však aj s tisíckami nájomcov, ktorí nemali kam ísť. Hnutie uviedlo, že tí nemali možnosť, tak ako väčšina nájomcov v štátnych bytoch, odkúpiť si ich do osobného vlastníctva za prijateľné ceny.

Rukojemníkmi sa tak stali aj majitelia reštituovaných nehnuteľností. Štát chcel problém riešiť tak, že poskytol mestám príspevok na výstavbu náhradných bytov, tie však dodnes nestoja.

Nájomníkov z reštituovaných a privatizovaných bytov podľa Sme rodina už asi štrnásť- alebo pätnásťkrát poslali z úradu vlády na ministerstvo dopravy, odtiaľ na magistrát hlavného mesta a odtiaľ zas na úrad vlády. No ich hlas zostal nevypočutý.

„Preto opakovane predkladám na rokovanie NR SR návrh zákona, ktorý rieši problém stoviek rodín tak, ako si želajú a lacnejšie, ako to sľúbil štát,“ povedala Pčolinská. O uvedenej novele zákona v prvom čítaní s navrhovanou účinnosťou 1. januára 2019 budú poslanci parlamentu hlasovať v utorok po 17:00.