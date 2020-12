Slováci môžu cestou z Anglicka prejsť cez územie Francúzska, podmienkou je negatívny test

Slovenskí občania prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva môžu od stredy prejsť cez územie Francúzska. Ako informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) vo svojom profile na sociálnej sieti, podmienkou je preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19, a to buď RT-PCR alebo antigénovým testom, ktorý je schopný odhaliť aj nový kmeň koronavírusu.

Test nesmie byť starší ako 72 hodín od doručenia výsledku. Odberné testovacie miesta sú k dispozícii aj na britsko-francúzskych hraničných priechodoch.

„Uvedený režim platí do 31. decembra s možným predĺžením do 6. januára 2021. Britská vláda zároveň upozorňuje, aby sa ďalší vodiči nákladných áut nepokúšali dostať do oblasti Kentu a Doveru, keďže cesty sú preplnené. Uvoľnenie všetkých prechodných trás môže trvať aj niekoľko dní. Britská armáda zriadila niekoľko odberových miest vyhradených pre testovanie uviaznutých vodičov,“ ozrejmil rezort diplomacie.

Občania môžu kontaktovať pohotovostnú telefonickú linku Slovenského veľvyslanectva v Spojenom kráľovstve +44 78 6641 0783, ktorá je dostupná 24 hodín denne. Zároveň sa môžu obrátiť aj na konzulárne oddelenie veľvyslanectva na e-mailovej adrese cons.london@mzv.sk.