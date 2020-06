Slováci môžu voľne cestovať aj do Slovinska, povolená je letecká preprava na troch letiskách

Slováci môžu voľne cestovať aj do Slovinska. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vec a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) na svojej webovej stránke. Na slovinských hraniciach sa totiž nevyžadujú žiadne potvrdenia či negatívny test na ochorenie Covid-19.

Do krajiny však stále nie je možné pricestovať medzinárodnou autobusovou či vlakovou dopravou, letecká je na vybraných letiskách povolená. Ukončenie epidémie koronavírusu Slovinsko oficiálne ohlásilo 15. mája.

Na hranici nevyžadujú potvrdenia

„Od 8. júna 2020 neplatí pre občanov Slovenskej republiky pri vstupe do Slovinskej republiky povinná karanténa a vstup do krajiny je bez obmedzení,“ informuje rezort diplomacie. Tranzit cez Slovinsko je možný a na hranici sa nevyžadujú žiadne potvrdenia, ani test na ochorenie Covid-19.

V krajine však naďalej platia niektoré obmedzenia. Napríklad nariadenie nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch, a to najmä v tam, kde nie je možné zaručiť 1,5-metrový odstup medzi osobami. V platnosti tiež ostáva aj dezinfekcia rúk či zákaz zhromažďovania sa nad 200 osôb.

Otvorené sú všetky hotely a turistické zariadenia, wellness a fitness centrá, plavárne, kúpaliská, telocvične a zdravotnícke zariadenia, obchody, úrady, múzeá, galérie a školy. Zatvorené zostávajú diskotéky a nočné bary. Tiež sa naďalej nesmú konať veľké kultúrne a spoločenské podujatia. V niektorých prípadoch sú možné športové podujatia, avšak bez divákov.

Otvorené letiská a prístavy

V krajine stále platí dočasný zákaz medzinárodnej autobusovej a železničnej dopravy. Od 12. mája je obnovená možnosť medzinárodnej a vnútroštátnej leteckej dopravy na letiskách Ľubľana, Maribor, Portorož. Pre námornú dopravu sú otvorené prístavy Koper a Piran.

Informácie o situácii a prijatých opatreniach v Slovinsku v súvislosti so šírením ochorenia koronavírusu sú dostupné na stránke gov.si. Slovinsko zriadilo aj call-centrum, kde sú poskytované všetky informácie o ochorení Covid-19, a to na telefónnom čísle 080 1404, a v prípade volania zo zahraničného čísla je to kontakt +386 1 478 7550.

Rezort zahraničia uvádza, že v prípade núdze môžu Slováci kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva SR v Ľubľane +386 41 639 719 200 alebo priamo MZVaEZ na čísle + 421 2 5978 5978.

„Veľvyslanectvo SR v Ľubľane naďalej odporúča občanom pred cestou do Slovinskej republiky (ak je nevyhnutná) zaregistrovať sa na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo pomocou mobilnej aplikácie Svetobežka,“ uzatvára. Bližšie informácie o prechodnosti hraničných priechodov sú k dispozícii na tejto webovej stránke.