Slováci musia byť v MS vo Fínsku podľa Romana tvrdší a agresívnejší, v zápase s Kanadou nevyužili šance

Slovenská hokejová reprezentácia utrpela v pondelňajšom treťom zápase na MS 2022 vo Fínsku druhú prehru, keď podľahla obhajcovi titulu z Kanady 1:5. Minimálne v prvej polovici stretnutia Slováci držali krok s favoritmi turnaja, no doplatili na slabú efektivitu v zakončení.

„Boli by sme naivní, keby sme chceli zvíťaziť s jedným streleným gólom proti Kanade. Mali sme šance, ale treba ich aj premieňať. Musíme byť tvrdší, agresívnejší, dôrazní v zakončení a veriť, že to prelomíme,“ skonštatoval útočník Miloš Roman vo videu na webe TA3.

Ďalší útočník Alex Tamáši súhlasil so svojím krajanom v tom, že slovenské mužstvo mohlo streliť omnoho viac ako len jeden gól. Asi najväčšiu príležitosť zahodil obranca Michal Ivan, ktorý mal pred sebou odkrytú kanadskú bránku: „Čo už, taký je hokej. Niekedy to vyjde a niekedy nie. Nevyužili sme šance, aj ja som mal jednu obrovskú, Mišo Ivan tam mal tuším prázdnu bránku a gólman sa tam hodil, nejakým futbalovým zákrokom to vytiahol. Môžeme si z toho vziať ponaučenie. Myslím si, že sme odohrali výborný zápas.“