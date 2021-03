Slováci musia po príchode do Írska absolvovať povinnú karanténu, pobyt v hoteli má stáť 150 eur na deň

Od pondelka 22. marca by mali cestujúci z krajín takzvanej kategórie 2, vrátane SR a väčšiny štátov Európskej únie (EÚ), povinne nastúpiť do 14-dňovej spoplatnenej štátnej karantény. Tá bude v na to určených hoteloch.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). Doplnil, že pobyt v hoteloch má stáť 150 eur na deň a bude musieť byť zaplatený pred príchodom do Írska.

Štátny tajomník priblížil, že karanténu si bude možné skrátiť RT-PCR testom najskôr na desiaty deň izolácie. Zároveň upozornil, že nateraz to vyzerá tak, že pri nástupe na loď a do lietadla smerom do Írska sa budú kontrolovať aj RT-PCR testy nie staršie ako 72 hodín a zaplatená karanténa v hoteli.

V prípade, ak to cestujúci nesplní, nevpustia ho na palubu. Rezort diplomacie však ešte čaká na definitívne potvrdenie týchto informácií, ako aj ďalšie detaily, ktoré zverejnia na webe MZVEZ SR.