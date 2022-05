Slováci musia podľa Lišku dávať viac pukov na bránku a byť dôrazní, Pospíšila a Takáča trápia zdravotné problémy

Slovenská hokejová reprezentácia nastúpi v piatok o 19.20 h SELČ na svoj piaty zápas na MS 2022 vo Fínsku proti mužstvu Kazachstanu, ktoré je stále na poslednom mieste v tabuľke A-skupiny v Helsinkách bez bodového zisku.

Slováci po úvodnom triumfe nad Francúzmi prehrali s Nemcami, Kanaďanmi aj Švajčiarmi a ak chcú pomýšľať na postup do štvrťfinále, musia zvládnuť zvyšné tri duely. Momentálne im patrí nepostupová šiesta pozícia v skupine s tromi bodmi zo štyroch stretnutí.

Pospíšila a Takáča trápia zdravotné problémy

V zápase proti Švajčiarsku sa slovenské mužstvo dopustilo viacerých chýb, ktoré viedli ku gólom súpera. Nedarilo sa mu ani v zakončení. „Boli tam chyby, nebolo to úplne ideálne, ale budeme mať ďalšiu možnosť to napraviť. Budeme sa o to snažiť. Myslím si, že sa musíme snažiť dávať viac pukov na bránku, byť tam dôrazní, hľadať dorážky a tečované puky. Keď dáme viac gólov, určite budeme úspešní,“ povedal vo videu na webe TA3 útočník Adam Liška, ktorý predčasne opustil stredajší súboj po nedovolenom zákroku od Michaela Foru. „Zdravotne som, našťastie, v poriadku, nebolo to nič vážne, sú to také klasické hokejové boľačky a s tým budem hrať ďalej,“ doplnil 22-ročný Bratislavčan.

Liška nie je jediným slovenským hráčom, ktorého trápia zdravotné problémy. Úplne v poriadku nie sú ani útočníci Kristián Pospíšil so Samuelom Takáčom a brankár Patrik Rybár.

„Kristián má narazený štvorhlavý sval, jeho štart je otázny. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Skúsi to na rozkorčuľovaní a uvidíme. Rybár nie je úplne v poriadku, má drobné problémy s členkom, ale bude pripravený na zápas. Takáč má narazený krk, Liška tiež štvorhlavý sval, ale ten je v poriadku,“ informoval o zdravotnom stave hráčov v rozhovore pre TA3 lekár národného tímu Pavol Lauko.

Tatar chcel hráčov namotivovať

Kapitán slovenského mužstva Tomáš Tatar sa po štvrtkovom tréningu vyjadril, že on ani jeho spoluhráči nevzdávajú boj o postup. Vymenoval, čo všetko podľa neho treba zlepšiť, aby Slováci uspeli proti Kazachom.

„Povedali sme si niečo v kabíne. Samozrejme, chcel som chlapcov namotivovať, že sa nič nedeje, aby mali hlavu hore a hrali s pohodou. Dá sa to zvládnuť, je to hrateľné. Pôjdeme od zápasu k zápasu. Musíme hrať svoju hru, korčuľovať, byť fyzickí, strieľať na bránku. Myslím si, že nám chýbajú najmä strely a jednoduchosť. K tomu si niečo povieme, v presilovkách to musíme zjednodušiť. Ja verím, že nám to začne padať,“ vysvetlil útočník New Jersey Devils zo zámorskej NHL.