Slováci na Hlinka Gretzky Cupe zdolali Švajčiarsko, v boji o konečné umiestnenie vyzvú Čechov

EDMONTON 9. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov ukončila pôsobenie v základnej skupine turnaja Hlinka Gretzky Cup v kanadskom Edmontone víťazstvom 5:3 proti Švajčiarsku.

Po prvej aj druhej tretine viedla zhodne o gól, ale Helvéti v záverečnom dejstve otočili skóre vo svoj prospech a ešte necelých osem minút pred konečným hvizdom siahali na tri body. Výber Viliama Čacha však predviedol dokonalý obrat a troma presnými zásahmi za sebou si zabezpečil prvý triumf na prestížnom podujatí.

V drese s dvojkrížom na hrudi skóroval dvakrát Michal Mrázik, raz sa presadili Dominik Jendek, Maxim Čajkovič a Martin Chromiak. Slovákov čaká vo štvrtok voľný deň, v noci z piatka na sobotu o 0:00 h SELČ nastúpia proti Česku v súboji o konečnú 5. priečku.

„Náročný duel a to nielen po fyzickej stránke. Tretí deň za sebou sme hrali zápas, pričom predošlé dve stretnutia boli nesmierne náročné a dlhé, pretože sme v oboch až do konca bojovali o výsledok. To sa možno prejavilo na ľade tým, že sme mali menej síl a keď nie sú sily, tak nejde ani hlava. Chalani si však víťazstvo zaslúžili. Zápas odbojovali, zvrátili ho z nepriaznivého stavu, čo sú veľmi pozitívne momenty,“ povedal pre Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) tréner SR „18“ Viliam Čacho.