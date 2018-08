Slováci na majstrovstvách Európy neprešli cez rozplavby, Nagy bol blízko k osobnému rekordu

GLASGOW 3. augusta (WebNoviny.sk) – Plavecké majstrovstvá Európy v dlhom bazéne v škótskom Glasgowe (3.-8. august) odštartovali v piatok predpoludním rozplavbami v ôsmich disciplínach. V akcii sa predstavilo sedem slovenských zástupcov, ani jeden z nich nedosiahol postupový čas potrebný na semifinále alebo finále.

Najlepší výkon predviedol Richard Nagy na 400 metrov voľným spôsobom. V konkurencii 35 pretekárov obsadil konečnú 18. priečku s časom 3:51,86 min a o vyše dve sekundy mu ušla miestenka vo finále.

„Bolo to kúsok za osobným rekordom, najrýchlejšie v tejto sezóne, ale veľmi nadšený z toho času nie som. Už dva roky som sa na tejto trati nezlepšil a teraz som si veril. Na druhej strane, bol to pre mňa prvý štart a ja sa vždy pomalšie rozbieham. Zajtra budem plávať 200 metrov motýlik, takže budem mať čas sa na to sústrediť,“ povedal pre agentúru SITA 25-ročný slovenský reprezentant.

Iba o jeden stupienok horšie ako Nagy skončil Tomáš Klobučník na prsiarskej stovke. Skúsený plavec dohmatol v čase 1:01,00 min ako celkovo devätnásty. V rovnakej disciplíne bojovali aj ďalší dvaja slovenskí zástupcovia. Jozefa Beňa klasifikovali na 35. pozícii (1:02,12 min) a Marekovi Botíkovi patrilo 50. miesto (1:04:14 min). Mužskú zostavu doplnil ešte znakár Adam Černek, ktorý na päťdesiatke obsadil 49. priečku (26,96 s).

Medzi ženami sa predstavila dvojica Sloveniek. Nikoleta Trníková obsadila v rozplavbách polohových pretekov na 400 metrov predposlednú 20. pozíciu a nepostúpila do osemčlenného finále. Osemnásťročná plavkyňa dosiahla čas 5:02,59 min. Laura Benková sa zaradila v rámci krauliarskej päťdesiatky na 47. miesto s časom 26,81 s.