Slováci na ME vo futbale zarobili takmer 11 miliónov eur, v prípade postupu mohli aj viac

Slovenskí futbaloví reprezentanti skončili na tohtoročných majstrovstvách Európy v E-skupine na 3. priečke a napokon neprenikli do osemfinále šampionátu. Účinkovaním na turnaji však zarobili sympatickú sumu.

Do pokladnice národného zväzu pribudne od Európskej futbalovej únie (UEFA) dovedna 10,75 milióna eur.

Milióny len za účasť

Každý z 24 účastníkov turnaja dostane iba za účasť 9,25 milióna eur. Ďalšie bonusy závisia od výsledkov na podujatí. Víťazstvo v skupinovej fáze je ohodnotené sumou 1,5 milióna eur, remízový výsledok má polovičnú hodnotu, čiže 750-tisíc eur.

Slováci vedení koučom Štefanom Tarkovičom už v úvodnom dueli na ME triumfovali nad Poliakmi (2:1). Následne prehrali so Švédmi 0:1 a v záverečnom zápase skupinovej časti podľahli Španielom vysoko 0:5.

Po dueli s Poľskom bolo Slovensko najbližšie k zarobeniu ďalších financií v dueli so Švédskom, v ktorom rozhodujúci zásah inkasovalo štvrťhodinu pred koncom z pokutového kopu.

Ak by sa tento duel skončil bezgólovou remízou, mohli mať Slováci na konte o bod viac, postup do osemfinále a istých ďalších 2,75 milióna eur. Dostali by totiž 750-tisíc za remízu a dva milióny eur za postup zo skupiny.