Slováci na MS v akvatlone získali niekoľko medialových umiestnení, Varga si odniesol striebro

Mimoriadne úspešne si počínali slovenskí reprezentanti na majstrovstvách sveta v akvatlone v španielskej Extremadure. Šampionát síce neoplýval výnimočne vysokou účasťou, napriek tomu Slováci získali hneď niekoľko medailových umiestnení.

Medzi mužmi v kategórii elite si už šiesty cenný kov v kariére z MS v akvatlone vybojoval olympionik Richard Varga, ktorý síce nepridal piate zlato z takýchto pretekov, tentokrát finišoval druhý za domácim Davidom Castrom Fajardom.

Španiel bol nad Vargove sily

Skúsený Slovák mal v súlade s očakávaniami najlepšiu plaveckú časť, no v behu bol spomenutý Španiel nad jeho sily. V celkovom súčte Varga za víťazom zaostal o štyri sekundy, tretí bol ďalší Španiel Ander Noain Lacamara s odstupom 36 sekúnd za Vargom.

V kategórii elite súťažilo spolu 28 mužov, až tucet z nich boli domáci športovci. Richard Varga doteraz na MS v akvatlone získal štyri zlaté a dve strieborné medaily.

„Plávanie mi vyšlo tak tradične, že som bol prvý. Dúfal som však, že budem mať väčší náskok. Vedel som totiž, že konkurencia bola dobrá a neskorší víťaz ma rýchlo dobehol. Šli sme spolu celý čas, ale nastúpil približne 500 metrov pred cieľom a aj keď som sa snažil s ním šprintovať, udržal si náskok až do cieľa,“ komentoval Varga zisk striebra vo video na fejsbúku Slovenskej triatlonovej únie.

Plávanie aj beh boli náročné

Výborne sa v Extremadure prezentovali dve slovenské juniorky Margaréta Vráblová a Zuzana Michaličková. Vo svojej kategórii síce mali len dve súperky a medzi juniorkami brali zlato resp. striebro, nestratili sa však ani medzi elitnými ženami (18 pretekárok).

Vráblová tam finišovala tretia len deväť sekúnd za striebornou domácou Sarou Perezovou Salovou a 29 sekúnd za víťazkou Margot Garabedianovou z Francúzska. Michaličková skončila hneď za Vráblovou na štvrtej priečke s mankom 10 sekúnd na krajanku.

„Pred štartom som bola trochu nervózna. Plávanie bolo celkom náročné, no snažila som sa držať s najlepšími. Beh bol náročný ako vždy, ale do poslednej chvíle som bojovala. Bol to úžasný pocit, že som štartovala po boku najlepších, pretože mi to pomohlo dostať zo seba viac,“ zhodnotila Vráblová.