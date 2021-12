Slováci na MS v Helsinkách vo florbale obsadili siedmu priečku, vylepšili svoje historické maximum

Slovenskí reprezentanti vo florbale na majstrovstvách sveta vo fínskych Helsinkách obsadili konečnú siedmu priečku. Rozhodol o tom ich sobotňajší triumf nad výberom Estónska 8:7 po predĺžení.

Slováci na šampionáte vo Fínsku vylepšili svoje historické maximum z tohto fóra, doteraz ním bola ôsma priečka z MS 2012. Pred šampionátom túžili po piatej pozícii, no v piatok podľahli Lotyšom 2:6.

Mrázek na zápase chýbal

„Začali sme v pohode a sebavedomo, ale zbytočne sme si to svojou nedisciplinovanosťou skomplikovali. V niektorých prípadoch sme nesprávne a neskoro blokovali streľbu súpera, čo Estónci potrestali gólmi. S víťazstvom sme samozrejme spokojní,“ zhodnotil na oficiálnom webe Slovenského zväzu florbalu (SZFB) Karel Ševčík, ktorý v tíme SR spolupracuje s koučom Radomírom Mrázkom.

Ten v sobotu na slovenskej lavičke chýbal. „Mrzí nás, že vzhľadom na to, že je v tejto hale neustála zima, ochorel kolega Radomír Mrázek a tak sa rozhodol dnešného zápasu nezúčastniť. Aj preto sme všetci bojovali za neho,“ vysvetlil Ševčík.

Zápas si predstavovali inak

Slováci v sobotu ráno viedli 2:0 aj 3:1, no Estóncom sa v úvode druhej tretiny podarilo otočiť na 4:3 z ich pohľadu. Po druhej časti však tím SR viedol 6:4, v tretej aj 7:4, no estónsky výber sa prezentoval ďalšou trojgólovou šnúrou a duel dotiahol až do predĺženia. V ňom triumf slovenskej reprezentácie zariadil Michal Dudovič.

„Bol to dobrý zápas a pre oko diváka aj atraktívny, no my sme si ho predstavovali trochu inak. Chceli sme mať väčšiu kontrolu nad hrou a priebehom, no Estónci nám ukázali, že sú veľmi nebezpeční v ofenzívnej činnosti a my sme s chlapcami mali veru čo robiť, aby sme to dotiahli do víťazného konca,“ povedal po súboji na webe szfb.sk.

Fíni sa pobijú so Švédmi

Ešte pred zápasom zástupca Medzinárodnej federácie florbalu (IFF) Teo Turay oficiálne poďakoval Lukášovi Řezaninovi za dlhoročnú reprezentáciu Slovenska. Súboj proti Estóncom bol pre neho totiž rozlúčkový s národným tímom.

Šampionát v Helsinkách vyvrcholí v sobotu finálovým duelom medzi domácimi Fínmi a Švédmi (16.30 h SEČ), duel o bronz od 13.30 h SEČ odohrajú Česi a Švajčiari.