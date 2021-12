Slováci na MS vo florbale postúpili cez Nemcov do štvrťfinále, kde na nich čakajú domáci Fíni

Slovenská reprezentácia mužov vo florbale sa len druhýkrát v histórii prebojovala do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Slováci na aktuálnom šampionáte vo fínskych Helsinkách v utorok v baráži o štvrťfinálovú miestenku zdolali Nemcov 7:3.

Nad týmto súperom na MS triumfovali premiérovo, v predchádzajúcom jedinom meraní síl na tomto fóre im v roku 2014 podľahli 5:7.

Svoje maximum určite vyrovnajú

Súpermi slovenského výberu vo štvrťfinále budú favorizovaní Fíni, ktorí v domácom prostredí obhajujú zlato z predchádzajúcich dvoch MS.

Už teraz je však isté, že Slováci minimálne vyrovnajú svoje maximum na MS z roku 2012, vtedy vo Švajčiarsku obsadili 8. priečku. Duel Slovákov o prienik do semifinále je naplánovaný na stredu 8. 12. na 17.45 h SEČ.

Základ utorkového triumfu nad Nemcami položili Slováci už v prvej tretine, v ktorej sa do listiny strelcov zapísali Ladislav Mirt, Tomáš Kvasnica a Ladislav Gál.

V úvode druhej časti Kvasnica upravil už na 4:0 pre výber SR, no Nemci neskôr skorigovali na 2:4 a po zásahu Kristiána Kozáka aj na 3:5. Michal Pažák potom nepremenil trestné strieľanie, no dráma sa v Helsinkách nekonala.

Dva góly do prázdnej bránky

V závere pristúpili nemeckí florbalisti k hre bez brankára, čo na dva poisťovacie góly do prázdnej bránky využili Martin Kubovič a Lukáš Ujhely.

„Musím všetkých chlapcov pochváliť. Tento zápas nebol o florbale, ale čisto o hlavách a ich vnútornej psychike. Hlavne starším hráčom sa dlhodobo nedarilo prekonať túto osemfinálovú prekážku a bolo na nich badať obrovskú zodpovednosť a nervozitu. Povedal by som, že to bola takzvaná taktická nuda, no takéto zápasy nejde hrať inak. Som rád, že to chalani zvládli, aj keď niektoré prvky v hre by som nazval priam šialené…,“ zhodnotil kouč slovenského výberu Radomír Mrázek na oficiálnom web Slovenského zväzu florbalu (SZFB).

Na šampionáte štartovali štyrikrát

„Sme šťastní, že sme konečne zvládli pre nás zrejme najdôležitejší zápas šampionátu. Teší ma aj skutočnosť, že som mohol ku konečnému víťazstvu prispieť dvoma gólmi, no bol to dobrý výkon celého kolektívu,“ doplnil Tomáš Kvasnica.

Slovenskí florbalisti v minulosti štartovali na MS štyrikrát a trikrát (2014, 2016 a 2018) nepostúpili z baráže do štvrťfinále, pričom obsadili 10. resp. dvakrát 9. miesto.

Medzi okteto najlepších sa dostali len v roku 2012, no vo štvrťfinále podľahli Švédom 1:18.