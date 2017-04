Slováci na MS18 hladko zdolali Lotyšov a postúpili do štvrťfinále

aktualizované 17. apríla 22:45

POPRAD 17. apríla (WebNoviny.sk) – Jednoznačné víťazstvo 4:0 nad Lotyšmi dosiahli slovenskí reprezentanti vo svojom treťom vystúpení v A-skupine na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov v Poprade. Prvý triumf na turnaji zverencov trénera Norberta Javorčíka posunul do štvrťfinále.

Slováci majú pred utorkovým zápasom so Švajčiarmi 4 body a ak zvíťazia za 2 či 3 body, obsadia v tabuľke A-skupiny tretiu priečku. V takom prípade by sa vo štvrťfinále stretli s druhým tímom z B-skupiny, ktorá sa hrá v Spišskej Novej Vsi. Lotyšov, ktorí v základnej A-skupine nezískali ani bod, čaká séria na dva víťazné zápasy o udržanie sa v elitnej kategórii MS.

Slováci sa proti Lotyšom pomalšie rozbiehali, ale prvú tretinu napokon vyhrali 1:0 gólom Matúša Havrilu po akcii štvrtého útoku V druhej tretine už domáci hokejisti ovládli dianie na popradskom ľade a výsledkom boli góly Adama Ružičku a Miloša Romana. Pomer striel na bránku v prospech Slovákov bol jednoznačný: 29:8. V tretej tretine pridal gól aj kapitán Martin Fehérváry a Slováci, ktorí dopísali na súpisku aj posledného hráča, útočníka Jozefa Baláža, bez problémov dokráčali do vyraďovacej časti.

MS v hokeji do 18 rokov – A-skupina, Poprad – pondelok – sumár:

Slovensko – Lotyšsko 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Góly: 18. Havrila (Regenda, Hrehorčák), 27. A. Ružička (Liška, Žiak), 32. Miloš Roman (Hrehorčák, M. Ivan), 43. Feheéváry (A. Ružička, Fafrák)

Vylúčení: 3:4 na 2 min, navyše Krivošík 10 min za nebezpečný výstroj – Builis 10 min za nešportové správanie, Builis 5+ DKZ za útok na hlavu a v oblasti krku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Heikkinen (Fín.), Iwert (Nem.) – Caillot (Fr.), Hancock II (USA), 4496 divákov.

Zostavy:

Slovensko: Kostelný – Fehérváry, M. Ivan, Kupec, Žiak, Dúžek, Korenčík, Demo – Liška, A. Ružička, Fafrák – Hrehorčák, Miloš Roman, Krivošík – Pospíšil, Urbánek, Kövér – Stacho, Havrila, Regenda – Baláž

Lotyšsko: Voris – Karkls, Smons, Kostjuks, Krollis, Žulevs, Udris, Bergmanis, Barkans – Paškausks, Smirnovs, Gegeris – Sičevs, Berziňš, Egle – Opelts, Vjaters, Petrovs – Lapiks, Builis, Jašunovs

I. tretina

V úvode zápasu sa veľa korčuľovalo, ale Slováci len ťažko zakladali akcie, ktoré by posunuli až do finálnej fázy. Viac sa bojovalo ako hralo. Keď Pospíšil v 13. min z uhla preveril Vorisa, bola to vôbec prvá slovenská strela na bránku. Dovtedy päťkrát vystrelili Lotyši. V 15. min Romana v šanci zahákoval Udris a bola z toho prvá slovenská presilovka. V nej Pospíšil hľadal pred odkrytou bránkou Urbánka, ale puk mu ušiel. Čoraz lepší Slováci sa dočkali na začiatku 18. min. Hrehorčák sprava unikol, poslal puk pred bránku a tam ho z dorážky Havrila prvýkrát poslal do lotyšskej bránky – 1:0.

II. tretina

Ak bola prvá tretina o hľadaní sa slovenského tímu v útoku, druhá už priniesla z domácej strany jednoznačne nátlakový aj okulahodiaci hokej. Slováci bez problémov ubránili dve lotyšské presilovky a potom sami udreli v početnej výhode. V 27. min trafil Ružička, keď strelou ponad vyrážačku prekonal Vorisa – 2:0. Polovica zápasu priniesla už súvislý slovenský tlak a šance Ivana či Ružičku. Poistku v podobe tretieho gólu pridal Miloš Roman, ktorému spoza bránky prihral Hrehorčák – 3:0. Lotyši v druhej tretine len dvakrát vystrelili na Kostelného, zatiaľ čo Voris čelil 21 slovenským pokusom.

III. tretina

Keď v 43. min kapitán Fehérváry pridal štvrtý gól (s výborným clonením Lišku), o víťazovi bolo predčasne rozhodnuté. Zaplnené popradské tribúny už chorálmi oslavovali víťazstvo. Na 5:0 mohol v polovici tretej tretiny v oslabení zvýšiť Hrehorčák, ale tesne netrafil bránku. V poslednej desaťminútovke už slovenskí hráči zvoľnili tempo a ďalšie góly nepridali. Okrem štyroch strelených gólov je výrazným plusom aj čisté konto brankára Kostelného.

Hlasy:

Norbert Javorčík (tréner tímu SR “18”): “Myslím si, že zápas sme do určitej miery zlomili v prvej tretine. Z tej sme mali rešpekt, nakoľko Lotyši boli rozohraní z predošlého dňa, zatiaľ čo my sme mali deň voľna. Niekedy je to na šampionátoch cítiť. Nečakal som jednoduchší začiatok. Vedel som, že Lotyši veľmi obetavo a zodpovedne bránia najmä priestor okolo svojej bránky. Každý tím, ktorý tu s nimi hral, sa dosť trápil. Boli sme trpezliví, aby sme nespravili zbytočnú chybu. Prvá tretina bola rozhodujúca, v druhej sme využili naše kondičné prednosti a tam sme už Lotyšov zlomili definitívne. Sme spokojní, že sme zvládli tento zápas a že už máme štvrťfinálovú istotu. Ale boli by sme radi, keby to bolo o čosi lepšie. V zápase so Švajčiarskom bude dobrou motiváciou súboj o tretie miesto, ktoré si v skupine chceme udržať.”

Martin Fehérváry (obranca a kapitán tímu SR, autor gólu): “Gól poteší, ale dôležité je víťazstvo a postup. Splnili sme základný cieľ. V druhej tretine sme súpera trochu ´zavreli´, mali sme výraznú streleckú prevahu, mohli sme streliť aj viac gólov. Zajtra nás čakajú Švajčiari, čo je náš tradičný súper. Pripravíme sa čo najlepšie a pokúsime sa znova zvíťaziť.”

Matúš Havrila (útočník SR, autor gólu): “Pri mojom góle to tam Patrik Hrehorčák pekne potiahol puk po strane, nahodil pred bránku a tam sme to už nejako spoločne dotlačili… Tento prvý gól nás nakopol a od druhej tretiny sa nám do toho už išlo ľahšie. Nemôžem povedať, že neskôr to už bol ľahký zápas. ale snažili sme sa tlačiť do bránky a začalo nám to tam padať. Diváci sú fantastickí, tlačia nás dopredu, ja osobne si to veľmi užívam.”

Adam Ružička (útočník SR, autor gólu): “Po prvej tretine sme boli trochu frustrovaní, lebo Lotyši bránili veľmi dobre. Uvedomovali sme si, že my sme mali určovať tempo a to nám nevychádzalo. Potom nám tréner stanovil dobrú taktiku. Do druhej tretiny sme išli s chladnou hlavou a na ľade to už vyzeralo úplne inak. Podstatné je, že štvrťfinále je doma. Zajtra pôjdeme proti Švajčiarom s pokorou, ale jasným cieľom – zvíťaziť. Koho by som si prial vo štvrťfinále? Asi Čechov, keď už máme šampionát v domácom prostredí, hoci viem, že zatiaľ to viac vyzerá na Švédov či Rusov.”