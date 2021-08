Slováci na olympiáde v Tokiu nesklamali, podľa šéfa výpravy však od niektorých športovcov čakali viac, ako dosiahli

Osemkrát umiestnenie do ôsmeho miesta. Z toho štyri medaily (zlatá, dve strieborné a jedna bronzová) a celkové päťdesiate miesto v hodnotení krajín.

Slovenskí športovci ako celok na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu nesklamali, viacerí si utvorili svoje maximá, ale boli aj takí, ktorí výrazne podliezli svoj zvyčajný štandard alebo sa k nemu nepriblížili.

Štyri medaily sú úspechom

„Od niektorých členov výpravy sme však čakali viac, ako dosiahli. Analýzy si budú musieť spraviť predovšetkým oni, ich tréneri a športové zväzy. Zo štyridsiatich štartov skončili naši športovci v dvadsiatich v prvej polovici štartového poľa. Dostali sa tam aj mladí športovci do 25 rokov, čo je prísľub do ďalšieho olympijského cyklu,“ uviedol šéf výpravy SR Roman Buček na oficiálnom webe Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Buček súhlasí s názorom, že zisk štyroch medailí, z toho jednej zlatej, je pre malé Slovensko úspech. Veď podľa počtu obyvateľov bolo Slovensko na OH 2020 až stoosemnásta najväčšia krajina.

„Zuzka Rehák Štefečeková si zaslúži absolutórium, okrem zlata utvorila v kvalifikácii aj svetový rekord. Golfista Rory Sabbatini rekordom ihriska ukázal, že prišiel veľmi dobre pripravený. Jakub Grigar po nemedailovom vystúpení v Riu sa popasoval s výzvou a dostal sa na stupne víťazov. Štvorkajak, od ktorého sa všeobecne čakala medaila, potvrdil svoju vysokú výkonnosť. Je potrebné oceniť každý jeden výkon, ak sa priblížil k osobnému maximu. Je však pravda, že máme menej umiestnení do 8. miesta ako v Riu de Janeiro,“ doplnil Buček svoje hodnotenie.

Japonci mali zo začiatku problémy

Buček sa okrem slovenských športovcov poďakoval aj japonským organizátorom. Hoci zo začiatku nie všetko fungovalo na sto percent.

„Mali veľké problémy s niektorými technickými záležitosťami – rezerváciou športovísk či s dopravou. Akoby podcenili situáciu. Zo začiatku boli problémy aj s testovaním, chýbali ampulky na vzorky. Postupne museli prestaviť systém a začalo to fungovať. Športová časť bola pripravená na vysokej úrovni. Nedá sa jej nič vytknúť, teda až na časy niektorých súťaží – napríklad zápasy tenistov na pravé poludnie, aj keď bolo možné hrať až do neskorého večera,“ skonštatoval Buček.

Generačná výmena je komplikovaná

Športový riaditeľ SOŠV načrtol problém, že Slovensku sa nedarí úspešne preklenúť odchody starších športovcov zo scény. Generačná výmena sa v niektorých športoch nedeje podľa predstáv.

„Nie celkom sa nám darí dopĺňať vlnu odchádzajúcich športovcov. Je to na zamyslenie a je to otázka na prácu v jednotlivých športových zväzoch. Ale nielen v našom tíme boli medailisti vo vyššom veku, bolo to tak aj inde. Generačná výmena je komplikovaný proces,“ podotkol Buček na webe olympic.sk.

Ako drobnú výhovorku pre slabšie výkony niektorých Slovákov spomenul pandémiu koronavírusu. „Pred olympijskými hrami sme mali nejasné očakávanie, keďže minulý i tento rok bolo súťaženie obmedzené a výkonnosť v niektorých športoch bolo pred hrami veľmi ťažké porovnávať,“ dodal predstaviteľ SOŠV.