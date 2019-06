Slováci najčastejšie navštevujú Turecko, cestovné kancelárie očakávajú aj viac turistov v Egypte

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Cestovné kancelárie očakávajú v tohtoročnej letnej sezóne opäť zvýšený záujem o dovolenky v Turecku a Egypte.

Aj v aktuálnom roku by mal pokračovať vlaňajší trend upokojenia politickej situácie v niektorých vyhľadávaných destináciách.

Ako v stredu informoval nový prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a predseda Klubu touroperátorov Roman Berkes, v dôsledku uzemnenia lietadiel Boeing 737 MAX boli nahradené plánované lety a zmenené termíny niektorých zájazdov.

Znížená ponuka last minute zájazdov

„V niektorých prípadoch došlo aj k zrušeniu letov, následkom čoho môžeme predpokladať zníženie plánovaných kapacít asi o 15 % a očakávať zníženú ponuku last minute zájazdov,“ povedal Berkes.

Cestovné kancelárie podľa neho znovu zaznamenali zvýšenie predaja zájazdov počas obdobia first moment. Udalosťou sezóny je podľa neho aj otvorenie charterových letov z Piešťan do Turecka a Egypta. Ceny tohtoročných zájazdov zostali podľa Berkesa na vlaňajšej úrovni.

S cestovnými kanceláriami v minulom roku vycestovalo zo Slovenska do zahraničia spolu takmer 534 tisíc turistov a ich počet medziročne vzrástol o 6,4 %.

Tržby z týchto pobytov v objeme zhruba 695 mil. eur oproti roku 2017 vzrástli o 10,9 %, alebo o vyše 68 mil. eur. Priemerná dĺžka pobytu Slovákov v zahraničí vlani dosiahla 7,3 dňa, pred dvoma rokmi bola 7,1 dňa.

Najvyhľadávanejšie Turecko

Najvyhľadávanejšou krajinou na dovolenku prostredníctvom cestovných kancelárií sa vlani po troch rokoch opäť stalo Turecko. V minulom roku tam vycestovalo zo Slovenska 107 tisíc ľudí, čo bolo medziročne viac o 78 %.

Krajina sa na prvé miesto v záujme o dovolenku posunula z piatej pozície v rokoch 2016 a 2017. Druhé miesto si vlani udržalo Chorvátsko s takmer 95 tisíc návštevníkmi zo Slovenska, čo bolo mierne viac ako rok predtým.

„Je to slovenské more, Slováci veľmi obľubujú túto destináciu,“ poznamenal prezident SACKA. Do Chorvátska v roku 2018 vycestovalo celkovo 435 tisíc Slovákov, vrátane individuálnych ciest.

„Veľká časť ľudí využíva cestovanie do Chorvátska po vlastnej osi. Zatiaľ neregistrujeme záujem organizovať charterové lety,“ povedal Berkes.

V prvej päťke aj Grécko a Taliansko

Tretie miesto si zachovalo Grécko, kam vlani išlo cez cestovné kancelárie 79 tisíc Slovákov (viac o 1,1 %). Štvrtú pozíciu medzi Slovákmi potvrdilo Taliansko so 67 tisíc turistami a na piate miesto kleslo Bulharsko so 65,5 tisíca návštevníkmi zo Slovenska.

Bulharsko bolo v roku 2017 ešte prvé so 117 tisíc slovenskými dovolenkármi. V prvej desiatke minulý rok ešte skončili Rakúsko s 31,5 tisíca turistov zo SR, v Egypte dovolenkovalo 28 tisíc Slovákov, v Španielsku takmer 24 tisíc, v Maďarsku skoro 19 tisíc a na Cypre 17,5 tisíca.