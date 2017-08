Slováci neubránili Boatrighta. Tréner Rudež stále verí, že môžu postúpiť

BRATISLAVA 13. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí basketbalisti podľahli v sobotu v druhom domácom zápase Arménom 78:92 (33:46) v rámci A-skupiny európskej predkvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v Číne 2019. Podobne prehrali aj na palubovke súpera v Jerevane (61:75). Slováci nedokázali nadviazať na úspešný stredajší zápas proti Švédom, ktorý vyhrali 68:59.

Zverencom trénera Ivana Rudeža robilo najväčší problém bránenie naturalizovaného Američana Ryana Boatrighta, ktorý bol najproduktívnejším hráčom Arménska s 22 bodmi.

Tvrdý zápas

“Bol to tvrdý zápas proti nepríjemnému súperovi. Mali sme možnosť sledovať jedného z najlepších rozohrávačov v Európe Ryana Boatrighta. Robilo nám problém brániť ho v súbojoch jeden proti jednému. Nie som spokojný s tým, ako sme vstúpili do zápasu. Boli sme na súperov mäkkí, dovolili sme im ľahké prieniky a útočné doskoky. Keď sa dá dokopy ich individuálna kvalita a naša mäkká obrana, tak ich sebavedomie od začiatku rástlo. Výsledkom toho je konečné skóre stretnutia,“ zhodnotil po stretnutí Ivan Rudež.

Rovnaký názor ako chorvátsky tréner v službách Slovenska mal aj pivot Michal Baťka, ktorý bol s 23 bodmi najúspešnejším strelcom svojho tímu.

Inkasované body

“Mali sme príliš veľa inkasovaných bodov. Dovolili sme štyrom ich hráčom dať po 15 bodov. Dostali sa do tempa, ušli nám. Vstup do stretnutia sme mali dobrý, pokračovali sme v tom, čo sme hrali proti Švédom, no potom sme dostali akýsi blok. Arméni sa začali viac presadzovať, utvorili si veľký náskok. My sme ich síce ešte stiahli na 10 bodov, no stálo nás to veľa síl a už sa to nedalo dostihnúť,“ povedal čoskoro tridsaťročný basketbalista.

Slováci bojujú o to, aby sa dostali na jednu z prvých dvoch priečok v tabuľke, ktoré zaisťujú postup do riadnej kvalifikácie o postup na MS v Číne 2019. Momentálne figurujú s 5 bodmi na poslednom mieste. Ak chcú zabojovať o svetový šampionát, budú musieť uspieť v obidvoch zostávajúcich zápasoch.

Postup nie je v rukách

“Momentálne nemáme postup v našich rukách. Aby sme sa dostali na jedno z dvoch postupových miest, musíme vyhrať doma s Bosnou aj vonku so Švédskom. Stále veríme, že je to reálne. Nebude to ľahké, ale dáme všetko do toho, aby sa nám to podarilo,” dodal Rudež.

Ďalší zápas čaká slovenských basketbalistov opäť na domácej palubovke. V stredu 16. augusta nastúpia od 18.00 h v bratislavskej Hant aréne proti hráčom Bosny a Hercegoviny.

Tabuľka A-skupiny:

1. Arménsko 4 3 1 334:306 7

2. Švédsko 4 2 2 297:295 6

3. Bosna a Hercegovina 4 2 2 327:325 6

4. Slovensko 4 1 3 278:310 5