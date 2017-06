Slováci sú odhodlaní vybojovať víťazstvo nad Švédmi a semifinále ME vo futbale do 21 rokov

LUBLIN 22. júna (WebNoviny.sk) – Štyri odohrané a dva zostávajúce zápasy, jedna miestenka do semifinále a jeden odsúdený čakať, všetky štyri mužstvá v hre – taká je situácia pred štvrtkovým vyvrcholením bojov v základnej A-skupine na ME futbalistov do 21 rokov v Poľsku.

Slováci si od 20.45 h v Lubline zmerajú sily s obhajcami prvenstva Švédmi, Angličania v súbežne hranom stretnutí v Kielcoch budú čeliť domácim Poliakom.

Nejednoznačnú situáciu v dosiaľ vyrovnanej A-skupine ešte viac zamotala pondelková lublinská večerná remíza Poliakov so Švédmi (2:2). Angličania sú so štyrmi bodmi lídri “áčka”.

Postupová matematika

Slováci majú tri body, Švédi dva a Poliaci jeden. Každé z mužstiev ešte má nádej na prvú priečku v skupine. Prehra so Švédskom znamená pre SR koniec nádejí. Víťazstvo nad Švédmi posunie Slovákov do semifinále v prípade, že Angličania nezdolajú Poliakov.

V “áčku” ešte môže nastať situácia, že tri tímy (Anglicko, Slovensko, Poľsko) budú mať po štyri body – tento scenár bude realitou, ak Slováci remizujú so Švédmi a Poliaci zvíťazia nad Angličanmi. V takom prípade by sa utvorila tabuľka týchto troch mužstiev s ohľadom iba na vzájomné stretnutia.

Pri identickom počte bodov (3) by ďalšími kritériami boli rozdiel strelených a inkasovaných gólov a následne vyšší počet strelených gólov. Ak vo štvrtok zvíťazia Angličania aj Slováci, Angličania (7 b.) z prvej priečky postúpia do semifinále a Slováci (6 b.) na druhej pozícii budú čakať na konečné poradie tímov z druhých miest, teda na zostávajúci vývoj v B a C-skupine.

Slováci sa sústredia na seba

Ak Slováci preniknú do semifinále ako najlepší tím z druhých priečok, v boji o finále si v utorok 27. 6. o 21.00 h v Krakove zmerajú sily so Španielmi, istými víťazmi B-skupiny. Víťaz “áčka” nastúpi v ten istý deň v semifinále v Tychách (18.00 h) proti najlepšiemu z druhých priečok – ak nepôjde o tím z A-skupiny. V takom prípade by víťaz “áčka” čelil víťazovi C-skupiny (Nemecko, Taliansko, Dánsko, Česko).

Slovenskí reprezentanti sa pred svojím záverečným vystúpením v základnej skupine sústredia na to, čo môžu ovplyvniť – súboj so Švédmi. “V poslednom zápase potrebujeme vyhrať, nemáme to celé vo svojich rukách, no taký je občas futbal. Budú nám musieť pomôcť aj iní. Musíme sa však najskôr sústrediť na seba a zvíťaziť, až potom sa dá kalkulovať. Verím, že o postup ešte zabojujeme,” vyhlásil obranca Milan Škriniar.

Doplnil ho tréner SR “21” Pavel Hapal: “V poslednom zápase musíme vyhrať a čakať na to, ako sa bude vyvíjať súboj Anglicka s Poľskom. Nemáme to vo vlastných rukách, no ešte môže byť šanca ísť ďalej z druhého miesta a postúpiť so šiestimi bodmi.” Stredopoliar Matúš Bero pred záverečným duelom burcuje: “Čaká nás opäť veľmi náročný súper, no máme na to, aby sme ho zdolali.”

Lobotkov recept na úspech

Záložník Stanislav Lobotka ponúkol recept na úspech: “Bude to asi ako zápas s Poľskom, budú vyčkávať a chodiť do protiútokov. Majú veľmi rýchlych hráčov a prepracovanú defenzívu. My musíme ustáť začiatky polčasov. Ak podáme zodpovedný výkon, dáme do toho srdce a každý siahne na dno síl, môžeme uhrať veľmi dobrý výsledok,” uviedol Lobotka a dodal: “Máme tri body; myslím si, že šanca na postup je dosť veľká. Ak by nám niekto povedal, že po druhom zápase budeme bojovať o postup a prvú priečku, isto by sme to brali.”

Iný stredopoliar László Bénes bol v úvodných dvoch dueloch Hapalovým žolíkom z lavičky. “Odohrali sme dva výborné zápasy, v defenzíve sme boli kompaktní. To isté nás čaká proti Švédom, musíme byť vzadu kompaktní a v ofenzíve presnejší, aby sme si utvorili viac šancí. Chceme vyhrať a postúpiť, urobíme pre to všetko,” vyhlásil Slovák v službách Borussie Mönchengladbach.

Švédi nemajú vo zvyku prehrávať

Slovenskí sokolíci potrebujú vo štvrtok uchmatnúť víťazstvo, obhajcovia prvenstva však nemajú vo zvyku prehrávať – v Poľsku majú na konte dve remízy (0:0 s Angličanmi a 2:2 s Poliakmi), v kvalifikačnej skupine mali bilanciu 7-3-0 a triumfovali o bod pred Španielmi, ktorí si v utorok ako prví zabezpečili miesto v semifinále ME.

Nechýbalo veľa a pozícia Švédov pred záverečnými zápasmi A-skupiny mohla byť výrazne lepšia: vyrovnávajúci gól v pondelkovom stretnutí proti Poliakom inkasovali v závere duelu z pokutového kopu. “V prvom polčase to bolo v poriadku, po zmene strán sme nehrali dobre ako tím. Robili sme samé zlé veci – mali sme podržať loptu a hrať kombinačne. Netuším, čo sa stalo,” povedal pre oficiálny web šampionátu stredopoliar AIK Štokholm Kristoffer Olsson, ktorého v pondelok v Lubline vyhlásili za hráča zápasu.

“Z úvodných dvoch zápasov sme mohli mať na konte šesť bodov. Teraz to nemáme vo svojich rukách, musíme hľadieť aj na zápas Anglicko – Poľsko,” dodal Olsson. Švédi pri svojich štyroch ostatných účastiach na ME “21” (1998, 2004, 2009, 2015) zakaždým prenikli do vyraďovacej časti.

Hlavným rozhodcom duelu Slovensko – Švédsko je Španiel Jesús Gil Manzano, na čiarach mu budú asistovať krajania Ángel Nevado Rodríguez a Diego Barbero Sevilla.

Tabuľka A-skupiny:

1. Anglicko 2 1 1 0 2:1 4

2. Slovensko 2 1 0 1 3:3 3

3. Švédsko 2 0 2 0 2:2 2

4. Poľsko 2 0 1 1 3:4 1