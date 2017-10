Slováci odmietajú európske jadro, ukázal prieskum Polis Slovakia pre Sulíkovu SaS

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) – Podľa prieskumu, ktorý si strana Sloboda a Solidarita dala vypracovať agentúrou Polis Slovakia, respondenti odmietajú európske jadro.

Ľudia podľa tohto prieskumu, ktorý robili od 8. do 16. septembra na vzorke 1027 respondentov starších ako 18 rokov na území celej SR, odmietajú ísť do jadra, ak by to znamenalo zvyšovanie daní, platenie ďalších peňazí do Grécka, prijímanie utečencov a ručenie za vklady problémových západoeurópskych bánk.

Platenie ďalších peňazí do Grécka

Na otázku: „Premiér R. Fico hovorí, že by sa Slovensko malo snažiť byť v jadre EÚ. Súhlasíte s výrokom, že Slovensko musí byť súčasťou takzvaného jadra EÚ, aj keby to znamenalo zvyšovanie daní na dorovnanie sa západoeurópskym štátom?” odpovedalo 52,4 percenta respondentov nie, pričom 15,6 percenta z nich si zvolilo odpoveď skôr nie ako áno a 36,8 percenta hovorí rozhodne nie. Za jadro aj napriek zvyšovaniu daní sa vyjadrilo 25,6 percenta respondentov, pričom 10,4 percenta z nich tvrdí rozhodne áno a 15,2 percenta skôr áno ako nie. Odpovedať nevedelo 22 percent opýtaných.

S výrokom, že Slovensko musí byť súčasťou spomínaného jadra EÚ, aj keby to znamenalo platenie ďalších peňazí do Grécka, nesúhlasí 68,4 percenta opýtaných, pričom 17,5 percenta uviedlo možnosť ‘skôr nie ako áno’ a 50,9 percenta uviedlo ‘rozhodne nie’. S výrokom súhlasí 14,6 percenta respondentov. Rozhodne áno pritom povedalo 4,8 percenta a možnosť skôr áno ako nie si vybralo 9,8 percenta opýtaných. Odpovedať nevedelo 17 percent účastníkov prieskumu.

Prerozdeľovacie kvóty utečencov

Ďalšia otázka znela: „Súhlasíte s výrokom, že Slovensko musí byť súčasťou spomínaného jadra EÚ, aj keby to znamenalo súhlas s prerozdeľovacími kvótami na utečencov?“ Tu 65,3 percenta opýtaných tvrdí že nie, pričom skôr nie ako áno hovorí 16,4 percenta a rozhodne nie uviedlo 48,9 percenta respondentov.

Odpoveď áno zvolili 17,8 percenta oslovených agentúrou, pričom rozhodne áno hovorí 6,6 percenta a skôr áno ako nie hovorí 11,2 percenta opýtaných. Odpovedať nevedelo 16,9 respondentov.

Na otázku: „Súhlasíte s výrokom, že Slovensko musí byť súčasťou spomínaného jadra EÚ, aj keby to znamenalo súhlas s ručením za vklady problémových západoeurópskych bánk?“ odpovedalo nie 60,4 percenta opýtaných, z nich 47,7 percenta hovorí rozhodne nie a 12,7 percenta skôr nie ako áno.

Kladne odpovedalo 10,2 percenta účastníkov prieskumu, pričom skôr áno ako nie uviedlo 5,4 percenta a rozhodne áno 4,8 percenta. Odpovedať nevedelo 29,4 percenta respondentov.