Slováci po roku pandémie menia nákupné správanie

Módna e-commerce zaznamenala za posledný rok veľa zmien v oblasti nákupného správania užívateľov. Dlhodobý výskum Fashion (Re)search módneho vyhľadávača GLAMI prezrádza ako rok pandémie zmenil návyky Slovákov. Z výsledkov prieskumu je zrejmé, že online nakupovanie si mnohí vyskúšali a plánujú využívať jeho výhody aj po otvorení kamenných prevádzok. Aktuálne sú sezónne online nákupy nových módnych kúskov na letné dovolenky.

Zmeny nákupného správania ovplyvnia návrat zákazníkov do kamenných predajní

Podľa výsledkov prieskumu módneho vyhľadávača GLAMI.sk, ktorý spája ponuku popredných internetových obchodov s módou na jednej platforme, sa zmeny nákupného správania prejavujú aj pri otváraní kamenných obchodov. Až 49 % zákazníkov vopred avizovalo, že nečaká na otvorenie predajní a nakupovať plánuje naďalej online. Skoro polovica zákazníkov v prieskume uvádza, že sa do znovuotvorených predajní neboja vrátiť a považuje ich za bezpečné. Až 27 % by sa vrátilo aj v prípade vysokých počtov infikovaných. Naopak iba 10 % by počkalo na vlastné zaočkovanie a 9 % opýtaných tvrdí, že sa v predajniach nebude cítiť natoľko bezpečne, aby v nich nakupovalo. Zvyšných 7 % sa plánuje vrátiť až keď bude možný nákup bez rúška/respirátorov a nebudú v obchodoch davy.

Foto: Unsplash

Slováci po pandémii nezmenili konfekčnú veľkosť, no snažili sa ušetriť

Prekvapením prieskumu je, že 34 % Slovákov zmenilo veľkosť oblečenia počas pandémie. Väčšina však siahne po menšom konfekčnom čísle. Takzvané pandemické kilá, o ktorých sa hovorí v súvislosti so zákazom vychádzania a nedostatočným pohybom, sa týka len 10 % Slovákov. Zdá sa, že trend na Slovensku bol opačný. Skoro štvrtina respondentov uviedla, že potrebuje menšiu veľkosť oblečenia a až 63 % tvrdí, že nosí rovnakú veľkosť ako pred pandémiou. Otázka financií je v súvislosti so spotrebiteľským správaním pri predaji módy veľmi významná. Až 65 % Slovákov sa pokúsilo ušetriť nejaké peniaze pri nákupoch oblečenia minulý rok. Skoro polovica vyčkávala na zľavy u svojich obľúbených značiek, 41 % nakupovalo cenovo dostupnejšie značky a 29 % respondentov sa pokúsilo znížiť počet zakúpených produktov.

Foto: Unsplash

Kamenné obchody vs online nákupy po pandémii

Zatiaľ čo kamenné obchody zažívali pokles, až 49 % zákazníkov nakupovalo online viac módnych produktov než rok predtým. „Mnoho ľudí vyskúšalo online nákupy v čase korony po prvýkrát. Objavili ich benefity a časť z nich určite zostane výhodám online nakupovania verná naďalej,“ hovorí šéf GLAMI, Tomáš Hodboď.

Tomáš Hodboď, CEO vyhľadávača módy GLAMI. Foto: GLAMI

Rezervy pri virtuálnom výbere

Najväčšou výzvou pre online nákupy je virtuálny výber produktov. Aj preto 45 % respondentov čaká s niektorými nákupmi na otvorenie predajní. Skoro polovica z nich čaká s nákupmi topánok. Nákup džínsov si odložilo 36 % respondentov a rovnako 31 % respondentov odkladá svoj nákup spodnej bielizne až na možnosť výberu produktov tradične v kamenných predajniach. Všetko to sú kategórie produktov, pri ktorých respondenti uvádzali, že sa im vyberá najťažšie online z dôvodu náročného odhadovania správnej veľkosti. Preto nie je prekvapením, že ďalších 16 % čaká na otvorenie kamenných predajní kvôli nákupom oblečenia pre deti a mládež a 15 % zákazníkov uvádza, že čaká na nákup plaviek.

Nákupné plány Slovákov na obdobie po pandémii

Z výskumu vyplýva, že maximálne 37 % zákazníkov plánuje v najbližších mesiacoch minúť v priemere 50 – 100 eur mesačne na módne nakupovanie. Ďalších 27 % avizuje investíciu menej ako 50 eur mesačne, 14 % nevie aký rozpočet bude potrebovať a 12 % si myslí, že to bude medzi 100 až 200 eur mesačne.

Foto: Unsplash

Slováci v nákupnom procese zvažujú kvalitu produktov

Návyky ľudí sa menili aj v otázkach kvality oblečenia. Pre 19 % zákazníkov sa stala dôležitejšou ako predtým a preto sa zameralo na kvalitnejšie kúsky, ktoré dlhšie vydržia. Naopak 11 % zákazníkov kvôli úspore financií siahli po horšej kvalite produktu. Pre väčšinu sa však kritérium kvality veľmi nemenilo, pretože nakupovali rovnako ako pred pandémiou.

Ďalšie unikátne dáta a rozšírený research v PDF nájdete na www.fashion-research.sk

Projekt Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt slovenského vyhľadávača módy GLAMI o stave módnej e-commerce, ktorý je založený na kontinuálnom zbere dát od slovenských užívateľov.

O GLAMI:

GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spojuje tisícku nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.

Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 3 milióny produktov od viac než 25 tisíc značiek. GLAMI patrí do skupiny Inspigroup a pôsobí už v 19 krajinách sveta.

Informačný servis