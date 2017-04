Slováci podľahli Švajčiarom aj v Žiline, nedokázali streliť ani gól

ŽILINA 15. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia prehrala 0:3 s výberom Švajčiarska v sobotňajšom zápase seriálu Euro Hockey Challenge v Žiline. Rovnakému súperovi podľahli zverenci trénera Zdena Cígera aj vo štvrtok v Trenčíne (1:2).

Pre Slovákov to bol štvrtý aprílový prípravný duel pred májovými MS – po dvoch triumfoch 2:0 nad Dánmi prišli dve domáce prehry so Švajčiarmi 1:2 a 0:3. V 68. vzájomnom zápase je to 32. prehra Slovákov, na svojom konte majú aj 28 triumfov, osemkrát sa zrodila remíza.

V bojovnom stretnutí hrali prím brankári, prvý gól padol až v 38. min. Strelil ho švajčiarsky útočník Denis Hollenstein. Druhý gól pridali hostia v 56. min, po zaváhaní Dominika Graňáka v rohu vlastného obranného pásma skóroval Fabrice Herzog. Definitívnu podobu výsledku dal 58 sekúnd pred koncom Andres Ambühl.

Na slovenskú reprezentáciu najbližšie čakajú dva prípravné zápasy proti Fínom, v stredu 19. apríla v Košiciach a o dva dni neskôr v Bratislave.

Euro Hockey Challenge

Žilina – sobota:

Slovensko – Švajčiarsko 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 38. Hollenstein (Praplan, Genazzi), 56. Herzog (Ambühl, Brunner), 60. Ambühl (Brunner, Paschoud)

Vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc, Baluška – Šefčík, Orolin (všetci SR), 2497 divákov

Zostavy:

Slovensko: Janus – Čajkovský, Graňák, Gernát, J. Mikuš, Čerešňák, Švarný, Šedivý, L. Kozák – Dravecký, Lušňák, L. Hudáček – Kudrna, Cingeľ, M. Bakoš – Hovorka, Suja, M. Bartánus – Svitana, Preisinger, Vandas

Švajčiarsko: Hiller – Genazzi, Marti, Heldner, Geering, Löffel, Paschoud, D. Sutter, P. Baltisberger – Brunner, Ambühl, Herzog – Praplan, G. Haas, Hollenstein – Riat, Romy, Suter – Ch. Baltisberger, Almond, Herren – Schäppi

Vyrovnaná prvá tretina príliš veľa vzruchu nepriniesla. V 5. min to dvakrát skúšal delovkou Čerešňák, ale ani jedna sa neujala. V 13. min napálil puk do súperovho brankára Hillera aj iný bek Šedivý.

V úvode druhej časti Slováci nevyužili presilovku, neskôr sa pri početnej výhode súpera dostali do prečíslenia bez gólovej koncovky. Už v rovnovážnom stave predviedol Hiller niekoľko dobrých zákrokov pri šanciach Slovákov, skóre sa nezmenilo ani pri brejku Riata v 34. min, ktorý zneškodnil Janus. V 38. min slovenská defenzíva nepokryla Hollensteina a ten strelou švihom otvoril skóre stretnutia.

V tretej časti sa Slováci snažili o vyrovnanie, no v ceste im stál výborný gólman Hiller. Slovenskému tímu nevyšla ani početná výhoda, ktorú celú strávili v útočnom pásme.

Päť minút pred treťou sirénou nepochodil v dobrej šanci L. Hudáček, na opačnej strane zo zaváhania Graňáka ťažil Herzog a pridal druhý gól svojho tímu. Definitívnu podobu výsledku dal v poslednej minúte stretnutia Ambühl, kľučkou na forhend oklamal Janusa.

Hlasy:

Zdeno Cíger (tréner SR, zdroj: RTVS): „Snaha sa chalanom nedá uprieť. V prílišnej snahe však robíme chyby, ktoré súper využíva. Švajčiari hrali disciplinovane a sú na tom fyzicky veľmi dobre. My musíme vyhrávať viac súbojov a dostávať sa pred bránku súpera. V dvoch zápasoch sme dali len jeden gól, pretože sme nevyužili naše šance. A bez strelených gólov sa ťažko vyhráva.“

Lukáš Cingeľ (útočník SR): „Súper využil šance, ktoré sme mu ponúkli. Musíme to stále skúšať a nepoľavovať. Musíme myslieť pozitívne. Musíme sa tlačiť viac do bránky a cloniť súperovmu gólmanovi. Bol to podobný súper ako Dáni, im sme však dali viac gólov.“