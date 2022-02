Slováci postupujú na ME 2022 do Splitu, rozhodlo víťazstvo nad Bieloruskom

Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle postúpili na majstrovstvá Európy do chorvátskeho Splitu. Na kvalifikačnom turnaji v gruzínskom Tbilisi po piatkovom hladkom triumfe nad Poliakmi 25:6 v sobotu zdolali Bielorusov 19:8 a v tabuľke B-skupiny už neskončia horšie ako na druhej priečke.

A práve dva najúspešnejšie výbery postúpia na ME. Zverenci trénera Karola Bača mladšieho V Tbili absolvujú už len jeden duel, v nedeľu o 10.00 h SEČ ich čakajú domáci Gruzínci.

V sobotňajšom popoludňajšom zápase síce Bielorusi vyrovnali z 0:2 na 2:2, v ďalšom priebehu však slovenský výber postupne zvyšoval náskok. Šesť gólov zaznamenal Marek Tkáč, tri si pripísal Adam Furman, po dva kapitán Juraj Zaťovič, Lukáš Ďurík, Andrej Zareva aj Samuel Baláž, po jednom Andrej Kováčik a Matej Čaraj.

ME 2022 v chorvátskom Splite sa uskutočnia od 27. augusta do 10. septembra v miestnej deväťtisícovej Spaladium Arene. O miestenku na ME bojovali aj Slovenky, no na turnaji v rumunskej Bukurešti neuspeli.

Slovenskí vodní pólisti sa na kontinentálny šampionát prebojovali už štvrtýkrát bez prerušenia. Na ME 2016 obsadili 13. priečku, na ďalších dvoch šampionátoch skončili na 14. pozícii. Predtým na tomto fóre chýbali v rokoch 2010, 2012 aj 2014.