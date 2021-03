Slováci pred MS v hokeji 2021 odohrajú osem zápasov, v Lotyšsku ich čaká izolácia

Osem zápasov odohrajú hokejoví reprezentanti Slovenska v príprave pred vrcholom sezóny – majstrovstvami sveta v Lotyšsku (21. mája – 6. júna). Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan informoval, že súpermi Slovákov v prípravnom období budú tímy Lotyšska, Nemecka, Rakúska a Česka.

„Prvý tréningový tábor bude päťdňový v Piešťanoch od 6. apríla. Bude to dobrovoľný tábor pre asi 10 hráčov, ktorí už skončili sezónu vo svojich kluboch. Oficiálna príprava na MS by sa mala začať 11-dňovým blokom, počas ktorého odohráme 20. a 21. apríla v Piešťanoch dva zápasy proti Lotyšom. Bude to náhrada za februárový Kaufland Cup, ktorý sa tento rok neuskutočnil,“ povedal Miroslav Šatan.

Pred šampionátom pôjdu do samoizolácie

Súčasťou ďalšej časti prípravy Slovákov budú dva zápasy proti Nemecku (24. a 25. 4.) a po krátkej pauze sa dajú reprezentanti SR dokopy na záverečný 10-dňový blok tréningov. Jeho súčasťou budú aj dva zápasy s Rakúskom (1. a 2. 5.) a v Prahe proti Česku (6. a 7. 5.). Potom už mužstvo Craiga Ramsayho naberie smer majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige.

„Musíme tam odísť týždeň dopredu, najneskôr 16. mája, lebo potom musíme stráviť niekoľko dní na izbách v samoizolácii. Čaká nás procedúra testovaní a samotestovaní a až potom sa môžeme zapojiť do svetového šampionátu,“ doplnil šéf SZĽH.

Slovenskí hokejoví reprezentanti vstúpia do tohtoročných majstrovstiev sveta 21. mája proti Bielorusom. Po dni voľna potom v priebehu dvoch dní nastúpia proti mužstvám Veľkej Británie a Ruska. Po dueli proti „zbornej“ čaká na tím trénera Craiga Ramsayho dvojdňová prestávka a po nej konfrontácia so Švajčiarmi. Po ďalšom voľnom dni prídu na rad zápasy proti Dánom a Švédom, účinkovanie v základnej A-skupine zakončia Slováci stretnutím s Čechmi (1.6.).

Všetky tímy v jednom hoteli

Pôvodne mal hokejový šampionát spoluorganizovať aj bieloruský Minsk, ale Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) mu toto právo odobrala pre obavy z bezpečnosti účastníkov a tiež na nátlak viacerých partnerov. Rada IIHF v úvode februára rozhodla o usporiadaní všetkých zápasov nasledujúceho turnaja v Lotyšsku. Pôvodne do úvahy ako náhrada za Minsk prichádzala aj Bratislava, ale funkcionári IIHF dali napokon prednosť konaniu šampionátu v jednom dejisku.

Základná A-skupina turnaja sa odohrá v Olympijskom športovom centre, ktoré bude hostiť aj dva štvrťfinálové súboje. Dejiskom B-skupiny bude Riga Arena. Štadiónik Daugava s dvoma plochami, ktorý aktuálne rekonštruujú, bude slúžiť na tréningy pre účastníkov turnaja. Všetkých 16 národných tímov bude ubytovaných v jednom hoteli. Keďže v roku 2020 sa MS neuskutočnili, zlato v Rige budú obhajovať Fíni, svetoví šampióni z Bratislavy 2019.