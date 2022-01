Slováci pri svojej premiére na ME viedli nad Rusmi, napokon však vysoko prehrali

Slovenská mužská reprezentácia vo futsale v súlade s papierovými predpokladmi vo svojom premiérovom vystúpení na majstrovstvách Európy nebodovali, na kontinentálnom šampionáte v Holandsku v piatok podľahla favorizovanému výberu Ruska 1:7 (1:2).

Súčasťou základnej C-skupiny sú okrem Rusov a Slovákov aj Poliaci a Chorváti, ich vzájomný súboje je naplánovaný na 20.30 h. Slovenský výber na ME nastúpia v utorok 25.1. o 20.30 h proti reprezentácii Poľska, v sobotu 29.1. o 14.30 h ho čaká duel proti Chorvátom.

Aktívnejší favorit

Počas celého duelu bol aktívnejší favorit a mal aj loptu častejšie na svojich kopačkách, Slováci hrozili väčšinou po kontrách. V úvode stretnutia slovenský výber prekvapil súpera, Tomáš Drahovský na pravej strane vysunul Petra Kozára a ten prestrelil brankára Dmitrija Putilova.

Skúsený Kozár sa tak v 3. minúte stal autorom premiérového gólu Slovákov na tomto fóre. Rusi potom pokračovali v nátlakovej hre, výborné zákroky však predvádzal gólman Richard Oberman.

V závere 10. minúte však inkasoval od kapitán ruského tímu Arťoma Antoškina a o 23 sekúnd neskôr pridal druhý ruský zásah Anton Sokolov.

Antoškin skompletizoval hetrik

Ďalšie góly padli až po zmene strán. V 23. minúte upravil Antoškin na 3:1 a v 29. minúte naturalizovaný Brazílčan Robinho už na 4:1. Potom Antoškin skompletizoval hetrik v 30. minúte a Rusi si už bez väčších problémov ustrážili náskok a zvýšili ho až na rozdiel šiestich zásahov, do listiny strelcov sa zapísali ešte raz Sokolov a Ivan Milovanov.

Do štvrťfinále ME postúpia po dva najúspešnejšie tímy z každej zo štyroch základných skupín. Futsalové ME majú premiérovo až 16 účastníkov, od roku 2010 mal záverečný turnaj kontinentálneho šampionátu po 12 tímov.

Zlato zo Slovinska 2018 obhajujú hráči Portugalska, Rusi brali na predchádzajúcich ME bronz. Turnaj sa začal už v stredu 19.1. a vyvrcholí 6.2. finálovým súbojom v Amsterdame. Súboje v skupinách sa konajú bez divákov v hľadiskách, o dueloch pre vyraďovaciu časť sa rozhodne neskôr.