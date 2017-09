Slováci prichádzajú na chuť zánovným autám

BRATISLAVA 29. septembra 2017 (WBN/PR) – Pri kúpe takmer nového auta sa dá ušetriť aj 40 percent z ceny.

Nákup automobilu je pre väčšinu z nás veľkou udalosťou, keďže to znamená použitie väčšej časti rozpočtu na jeho nákup. Preto rastie dopyt hlavne po zánovných autách, ktoré majú veľmi málo najazdených kilometrov, často sú ešte v záruke od výrobcu a na rozdiel od tých nových sú k dispozícii ihneď, bez čakania, často s lepšou výbavou a za výrazne nižšiu cenu. Takto môžete mať kvalitné a takmer nové auto s úsporou až 40 percent.

Nastupujúci trend pred takmer piatimi rokmi na samom začiatku zachytila spoločnosť AAA AUTO, ktorá predaj zánovných vozidiel združila pod obnovenú značku Mototechna. Za úplne nové auto zaplatíte napríklad 30 tisíc eur, no u predajcu jazdeniek si zaobstaráte rovnaké, ani nie ročné vozidlo, za 22 tisíc eur a stále ešte so zárukou od výrobcu. Rozdiel medzi obomi autami z hľadiska ich stavu je iba 10 tisíc kilometrov na odometri. „Stále viac ľudí chápe, že nemá zmysel investovať do úplne nového vozidla, ktoré prestáva byť novým už v okamžiku, kedy s ním odídete z autosalónu, a s tým súčasne okamžite dramaticky klesá jeho cena. Osem tisíc eur, ktoré môžete ušetriť, ak si dobre prepočítate plusy a mínusy kúpy zánovného vozidla, je dosť veľká suma, ktoré sa dá určite využiť zmysluplnejšie, ako na maržu pre obchodníka,“ vysvetľuje generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.

Značka Mototechna sa špecializuje na zánovné autá a predáva automobily s parametrami nových vozidiel, ale zároveň s cenou až o 40 % nižšou, akú by ste museli zaplatiť za nové auto. „Postupne sme získali veľmi dobré zdroje takmer nových áut, ktoré slúžili ako predvádzacie alebo takzvané referentské. Vďaka spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, ktorý nám takto „jazdí“ neustále približne päťdesiat automobilov, sme získali ďalší zdroj kvalitných zánovných jazdeniek,“ uvádza Topolová.

Výhodne sa dá kúpiť aj pár mesačné auto

V ponuke Mototechny nájdete aj automobily, ktoré jazdia iba pol roka, s nájazdom okolo 8 tisíc kilometrov. S vozidlom môžete odísť prakticky ihneď, namiesto toho aby ste čakali až pol roka na výrobu nového. Ponuka obsahuje takmer tri stovky áut až dvadsiatich rôznych značiek, pričom ich predajca zadarmo prevezie zákazníkovi na jednu zo 14 pobočiek po celom Slovensku. „Tieto vozidlá sú spravidla veľmi dobre vybavené, pretože slúžili v autosalónoch ako „výkladné skrine“ pre zákazníkov. Majú väčšinou iba veľmi málo najazdených kilometrov, dokonale zdokumentovanú servisnú históriu a stále ešte platnú záruku od výrobcu. Veľmi dlho sa ale u nás nezohrejú, je o ne obrovský záujem,“ dodáva Topolová.

Slováci si potrpia na priestranné a bezpečné autá

Viac ako polovica aktuálne predávaných automobilov je v prevedení kombi, SUV alebo MPV. Zákazníci hľadajú hlavne priestranné a bezpečné vozidlá. Z modelov vedie Škoda Fabia, pred Kiou Ceed a Daciou Duster. V ponuke v rámci Slovenska aj Českej republiky sa objavujú i luxusné vozidlá a „superšportiaky“, ako napríklad najpopulárnejší elektromobil súčasnosti Tesla Model S, Fisker Karma alebo Mercedes G500 Final Edition, ktorý sa predal za čiastku presahujúcu 230 tisíc eur.

Dve tretiny áut majú benzínový motor, štyri pätiny manuálnu prevodovku a tretina obľúbenú bielu farbu. Predajca súčasne ponúka všetky bežné služby autosalónu, akými sú výkup vozidla protiúčtom, poskytovanie finančných produktov na nákup vozidla, poistenie, služby servisu, predaj náhradných dielov či vlastnú kreditnú kartu.