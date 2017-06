Slováci rozhodli o najlepšom: BILLA má dve ocenenia Best Buy Award!

Bratislava 21. jún 2017 ( WBN/PR ) – BILLA Slovensko potvrdila povesť maloobchodného reťazca s najvýhodnejším pomerom ceny a kvality. V prestížnej spotrebiteľskej ankete Best Buy Award za rok 2017/2018 získala svoje historicky prvé víťazstvo. A hneď dvojnásobné.

Zákazníci počtom hlasov rozhodli, kto je najlepší

BILLA je pre Slovákov prvá a najrozumnejšia voľba pri nákupoch čerstvého mäsa, ako i tovaru z oddelenia teplého pultu. BILLA získala najvyšší počet hlasov spomedzi maloobchodných reťazcov s oddelením čerstvého mäsa a zvíťazila aj v kategórii s predajným (gastro) oddelením čerstvo pripravených jedál.

Prieskum zameraný na hodnotenie zákazníckej spokojnosti prebehol na Slovensku vo februári tohto roku prostredníctvom internetového dotazníka a zapojilo sa do neho 1200 respondentov. Best Buy Award realizovaný švajčiarskou spoločnosťou ICERTIAS (International Certification Association GmbH) monitoruje zákaznícke preferencie v rôznych kategóriách vo vyše dvadsiatich krajinách sveta vrátane Slovenskej republiky. Certifikát Best Buy Award patrí už roky k najvyššiemu uznaniu a oceneniu práce obchodníkov, ktorí sa usilujú dlhodobo prinášať zákazníkom priaznivý pomer ceny a kvality.

„Získanie dvoch certifikátov Best Buy Award 2017/2018 si veľmi vážime. Spätná väzba od našich zákazníkov je pre nás nesmierne dôležitá, a samozrejme, poteší, keď je taká pozitívna, že z nás robí lídrov hneď v dvoch segmentoch. Je to prvýkrát, čo sme zvíťazili v tomto prestížnom prieskume a urobíme všetko preto, aby to nebolo naposledy,“ netají spokojnosť Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka spoločnosti BILLA Slovensko.

Spolupráca s poprednými slovenskými dodávateľmi

Čerstvosť je jeden z hlavných atribútov, na ktoré BILLA dlhodobo kladie dôraz. V ponuke čerstvého mäsa môžu nájsť zákazníci aj výrobky pod vlastnou značkou Billy Slovenská farma garantujúcou lokálny pôvod od overených slovenských dodávateľov. „Nielen pri mäse sa usilujeme hrať so zákazníkom férovú hru a informovať ho o pôvode potravín, ktoré nakupuje. Počas tohtoročnej letnej sezóny sa zameriavame napríklad aj na ovocie a zeleninu od slovenských pestovateľov. Sezónne ovocie a zeleninu predávame už do 24 hodín od zberu a čerstvosť na pultoch kontrolujeme každé dve hodiny,“ približuje Pernicová.

Čerstvé jedlá priamo v supermarkete

Oddelenie teplého pultu, kde si môžu zákazníci Billy zakúpiť už hotové jedlá, funguje v slovenskej Bille niekoľko rokov a koncept grilovania priamo v predajni nasleduje model zahraničných prevádzok rovnakého reťazca. „Uvedomujeme si, že v súčasnej hektickej dobe, kedy si ľudia sotva nájdu čas na nákup potravín, je každodenné varenie skôr vzácnosťou ako realitou. Oddelením teplého pultu sa snažíme vychádzať v ústrety najmä zaneprázdneným zákazníkom, ktorí nemajú čas či chuť na zdĺhavú prípravu jedál, no zároveň si chcú pochutiť na plnohodnotnom, výživnom a čerstvom jedle, nie na polotovare. Zároveň je to pre nás cesta, ako posilniť tradíciu typicky slovenských jedál,“ pokračuje Pernicová a dodáva, že teplý pult Billy je dostatočne pestrý, aby si z neho vybrala celá rodina, čo je tiež príležitosť odbremeniť rodičov od každodenných starostí s obedom či večerou. „Chceme ukázať, že v rodinne orientovanom supermarkete, akým BILLA určite je, nájdu zákazníci nielen široký výber kvalitných surovín, ale tiež pridanú hodnotu vo forme čerstvo pripravených jedál spĺňajúcich vysoké chuťové a výživové štandardy.“

O BILLA Slovensko, súčasti REWE International AG:

REWE International AG je lídrom na rakúskom trhu v oblasti predaja potravinového a drogistického tovaru a jedným z najväčších zamestnávateľov v Rakúsku. V roku 2013 dosiahla firma doma a v zahraničí so spolu cca. 78.000 zamestnancami a cca. 3.700 predajňami obrat vo výške 13,21 miliárd EUR. REWE International AG je súčasťou nemeckej skupiny REWE Group, ktorá patrí k najvýznamnejším európskym maloobchodným skupinám a predajcom rodinných dovoleniek. REWE Group je aktívna v 13 európskych krajinách a v roku 2013 dosiahla obrat 50,6 miliárd EUR. REWE International AG, so sídlom v rakúskom Wiener Neudorfe, prevádzkuje značky BILLA, Merkúr, PENNY, BIPA, ADEG, ako aj viacero vlastných produktových značiek. S firmami ITS BILLA Reisen, JAHN REISEN, MERKUR Ihr Urlaub a Penny PACK‘N’GO operuje aj na trhu rodinných dovoleniek. V segmente supermarketov má predajne v siedmych krajinách strednej a východnej Európy – v Bulharsku, Chorvátsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, Českej republike a na Ukrajine.

BILLA Slovensko pôsobí ako súčasť REWE International AG od roku 1993. Je lídrom v segmente supermarketov na Slovensku. V súčasnosti ich prevádzkuje 137 a zamestnáva takmer 4 000 pracovníkov. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami sú organické produkty Naše bio, domáca Slovenská farma a cenovo výhodný Clever. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.