Slováci rýchlejšie získavajú pripojenie na odber elektriny, ale energetici poukazujú na komplikácie

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) – Na Slovensku sa noví zákazníci dostanú k pripojeniu na odber elektriny oproti odberateľom z iných krajín relatívne rýchlo.

Podľa tohtoročného hodnotenia Doing Business, ktoré Svetová banka každoročne vydáva, skončilo Slovensko v prístupe k elektrickej energii na 47. mieste zo 190 hodnotených krajín. V medziročnom porovnaní to predstavuje zlepšenie o desať miest.

„Bolo zaznamenané skrátenie času na získanie pripojenia k elektrickej energii. Napriek zlepšeniu v rebríčku sme absolvovali stretnutie s distribučnými spoločnosťami, aby sme našli najlepšie postupy a tieto aplikovali na celom území Slovenska,“ informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Dostupnosť a kvalita infraštruktúry

Slovenské distribučné spoločnosti sú aj naďalej pripravené skracovať čas pri pripájaní nových odberateľov elektriny. „Využívame všetky možnosti a príležitosti k tomu, aby sme túto problematiku posunuli dopredu. Žiadateľom o nové pripojenie sa snažíme vyjsť v ústrety čo najskôr,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.

„Jedným z dôležitých faktorov, ktorý zohľadňujú investori pri rozhodovaniach o investíciách, je dostupnosť a kvalita infraštruktúry, vrátane tej elektrickej. Aj to nás motivuje investovať na jednej strane do rozširovania distribučnej sústavy, ako aj zvyšovania jej kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti,“ dodal predseda predstavenstva Západoslovenskej distribučnej Andrej Juris.

Stredoslovenskí energetici však upozorňujú, že celý proces pripájania nových odberateľov k elektrine komplikujú byrokratické prekážky. „Deje sa tak napríklad pri vybavovaní stavebných povolení pre budovanie nových elektrických vedení. Je to zložitý proces, v ktorom figuruje viac orgánov, pričom každý má svoje zákonné termíny a postupy. Veľkým problémom je pre nás často majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a vecných bremien,“ zdôraznil Gejdoš s tým, že v tomto smere by energetikom pomohlo, keby slovenská legislatíva vnímala energetiku ako verejnoprospešnú službu tak, ako je to v okolitých krajinách.

Špeciálny úrad aj online aplikácia

Východoslovenská distribučná (VSD) navrhuje pre zrýchlenie pripojenia k elektrine vytvorenie špecializovaného stavebného úradu. „Klasické stavebné úrady rozhodujú v mnohých iných záležitostiach, pričom elektroenergetika je obsiahla špecifická téma. Podobné špecializované úrady majú aj iné odvetvia,“ uviedla hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová.

Potenciál vidí Stredoslovenská distribučná aj v optimalizácii rezervovanej kapacity jednotlivých odberných miest. „Ak by si všetci odberatelia nastavili rezervovanú kapacitu len na takú výšku, akú skutočne potrebujú, je pravdepodobné, že by sa v distribučnej sieti uvoľnila kapacita pre nových odberateľov. Tým pádom by sa aspoň čiastočne znížila potreba budovať nové distribučné zariadenia. Urýchlil by sa tak proces pripájania nových odberateľov a tiež by sme ušetrili prostriedky, ktoré by sme mohli využiť na ďalší rozvoj,“ myslí si Gejdoš.

Západoslovenskí energetici apelujú na nových žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy, aby v dnešnej dobe už čo najviac využívali online aplikáciu. „Aplikácia umožňuje nielen podať žiadosť o pripojenie, ale aj sledovať online priebeh vybavovania žiadosti. V minulom roku využilo túto možnosť 65 % zákazníkov. Proces pripojenia nového odberného miesta sa takto skrátil a zefektívnil,“ konštatoval Juris.