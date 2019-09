Slováci sa do finále v Prahe-Troji nedostali, Grigara od postupu delilo iba 18 stotín sekundy

Český kajakár Jiří Prskavec a austrálska kanoistka Jessica Foxová sa stali víťazmi nedeľňajších súťaží na pretekoch záverečného 5. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v Prahe-Troji. Ani jednej zo štyroch slovenských lodí sa nepodarilo prebojovať do finále.

Málekovi semifinále nevyšlo

Medzi kajakármi Jakub Grigar obsadil 13. priečku, o prienik medzi elitnú desiatku ho pripravil dotyk s deviatou bránkou a pomalšia dolná časť technicky náročnej trate v Prahe. Od postupu ďalej ho delilo iba 18 stotín sekundy.

Andrejovi Málekovi semifinále nevyšlo, so šiestimi trestnými sekundami skončil na 32. priečke. V Prahe sa zrodil očakávaný český triumf. Prvenstvo si vyjazdil Jiří Prskavec pred krajanom Vítom Přindišom, treti skončil Francúz Boris Neveu.

Prskavec sa teší aj z celkového triumfu vo Svetovom pohári, spomedzi Slovákov skončil najvyššie Andrej Málek – na 11. mieste. Jakub Grigar je v sumáre sezóny SP 2019 sedemnásty a Andrej Málek dvadsiaty.

Škáchová bola pätnásta

V kategórii kanoistiek sa nedarilo dvojici slovenských semifinalistiek – Soňa Stanovská obsadila 13. miesto s odstupom 2,59 sekundy na elitnú desiatku, Moniku Škáchovú klasifikovali na 22. priečke.

Emanuela Luknárová skončila už v piatkovej kvalifikácii. Prvenstvo si vyjazdila Austrálčanka Jessica Foxová s tesným náskokom 4 stotín sekundy pred Britkou Kimberley Woodsovou.

Tretia skončila domáca reprezentantka Tereza Fišerová. Foxová sa stala po piaty raz celkovou víťazkou SP v kategórii C1. Okrem toho má na konte aj dva celkové triumfy v K1. Zo Sloveniek bola Monika Škáchová celkovo pätnásta a Soňa Stanovská dvadsiata tretia.

Kvalifikácia o účasť na OH

„Na štarte sa mi triasli ruky a búšilo srdce, no zvládla som to dobre a dala asi najlepšiu jazdu v tomto roku. Urobila som dva hlúpe ‚ťuky‘, ktoré ma obrali o finále,“ povedala po semifinále Stanovská. „Ťažké pasáže som absolvovala dobre, no pokazila som jednoduchšie časti. Verím, že mi to lepšie vyjde n majstrovstvách sveta v Seu d’Urgell. Tam to mám rada“ skonštatovala Škáchová.

Na pretekoch SP v Prahe pokračovala slovenská kvalifikácia o účasť na olympijských hrách 2020 v japonskom Tokiu. Súčasťou internej kvalifikácie boli aj minulotýždňové preteky SP v nemeckom Markkleebergu, o právo predstaviť sa pod piatimi kruhmi budú Slováci bojovať aj na majstrovstvách sveta v španielskom Seu d’Urgell v závere septembra a v máji 2020 majstrovstvá Európy v Londýne.

V každej kategórii bojuje o účasť na OH trojica pretekárov. Ak nastane situácia, že niektorý z tria dosiahne matematicky nedostihnuteľný náskok už po troch pretekoch, nominačný boj sa uzavrie už po svetovom šampionáte. V opačnom prípade nominácia pokračuje a rozhodne sa až na ME v Londýne 2020.