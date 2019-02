Slováci sa môžu tešiť na nový festival inovácií a technológií: IXPO 2019

BRATISLAVA 18. februára 2019 (WBN/PR) – Umelá inteligencia, virtuálna realita, autonómne autá, robotika. Všetci o nich hovoria, no technologický pokrok sa dostal do bodu, kedy môže byť pre bežného človeka príliš abstraktný a neuchopiteľný. Unikátny technologický festival IXPO vám v termíne od 26. do 28. apríla 2019 umožní vstúpiť do budúcnosti a všetko to, o čom ste doteraz iba čítali, si aj prakticky vyskúšať.

Nový koncept technologického podujatia pre nielen odbornú, ale aj širokú verejnosť pod názvom IXPO, si kladie za cieľ zapísať Slovensko na mapu digitálne sa transformujúcej Európy. V Bratislave na Tyršovom nábreží od 26. do 28. apríla, pod gigantickým šapitó IXPO s rozlohou 6 400 m², sa návštevníci môžu na vlastné oči presvedčiť o tom, kam dokážu technológie posunúť jednotlivé segmenty nášho každodenného bytia. Aký vývoj a zmeny môžeme očakávať v oblasti komunikácie, automobilového priemyslu, zdravotníctva, bývania, finančných služieb, vzdelávania či zábavy? Čo z fantázií niekdajších vizionárov je už dnešnou realitou?

„Slovensko je krajina, ktorá rýchlo napreduje aj v oblasti technologií a inovácií, no podujatie, ktoré by to ukázalo v plnej kráse aj širokej verejnosti, tu chýba. IXPO má byť platformou, ktorá nám pomôže lepšie pochopiť meniaci sa svet a zároveň pritiahnuť ten svet k nám,“ povedal Matej Drlička z Viva Events, organizátor IXPO 2019.

IXPO tak návštevníkom ponúkne prostredníctvom viac ako 60 partnerov a vystavovateľov všetky odpovede na ich technologické otázky. „Prinášať inovatívne riešenia, ktoré ľuďom uľahčujú život, patrí do našej dennej reality. Aj preto je pre nás spojenie s podujatím, ktoré chce ľudsky predstaviť technológie bližšej i vzdialenejšej budúcnosti absolútne prirodzené,“ hovorí za generálneho partnera podujatia Miloš Lalka, riaditeľ komunikácie a značky Orange.

Jedným z hlavných pilierov celého IXPO 2019 budú predovšetkým medzinárodne uznávaní speakri, ktorí sú pokladaní za lídrov vo svojich odboroch. Na šiestich pódiách, z ktorých každé je zamerané na inú cieľovú skupinu si tak určite prídu na svoje ako fanúšikovia technológií či sci-fi a fantasy literatúry, tak aj odborné publikum. Mladé talenty zaujme skupina nezávislých herných vývojárov, ktorí prinesú svoje skúsenosti a názorne ukážu, že s počítačovou hrou sa dá baviť aj pri tvorbe, nie len pri jej hraní.

Prvý ročník IXPA plánuje byť podujatím, aké Slovensko ešte nezažilo, s cieľom priniesť silný a emotívny zážitok z technológií pre všetkých návštevníkov bez rozdielu veku, pohlavia, profesie alebo technologických znalostí. IXPO je tak technologickým eventom pre celú rodinu, odborníkov aj bežnú verejnosť, kde si každý príde na svoje.

Ako kreatívna a funkčná platforma pre slovenské IT firmy na globálnom technologickom trhu, chce podujatie zároveň upriamiť pozornosť mladých ľudí na štúdium v oblasti IT. Technológie dokážu búrať všetky možné bariéry a predsudky a jedným takým je aj fakt, že IT nie je pre ženy. „IXPO je výbornou príležitosťou, ako ukázať ľuďom, že viac žien v IT má prínos pre firmy i celé odvetvie, ale taktiež dať do pozornosti návštevníkov, že IT je oblasť aj pre ženy, pretože im prináša pocit sebarealizácie, užitočnosti, zaujímavej kariéry, ale aj vhodného skĺbenia pracovného a súkromného života,“ dodáva Petra Kotuliaková z Aj Ty v IT.

Dôležitou súčasťou IXPO bude pavilón venovaný gamingu, ktorý predstaví nie len najnovšie herné tituly ale aj technológie a inovácie tohto segmentu. „Počítačové hry dnes predstavujú globálny spôsob zábavy, no málokto si uvedomuje, aký vyspelý je tento segment a že inovácie vyvíjané v hernom priemysle sú veľmi dôležitou zložkou celkového technologického pokroku,“ vysvetlil Matej Drlička.

IXPO tieto svety spojí do jedného homogénneho celku, kde jeho súčasti medzi sebou komunikujú a vzájomne sa dopĺňajú a predstaví tak širokej verejnosti veľké interaktívne „ihrisko“ plné inovácií a špičkových technológií. Z hlavných vychytávok gamingového pavilónu treba určite spomenúť slovenskú premiéru dlho očakávaného herného titulu na konzolu PS4, Days Gone. Veľkým pútačom bude taktiež turnaj v počítačovej hre Fortnite, ktorá medzi mladými valcuje všetky rebríčky obľúbenosti.

Viac informácií nájdete na: http://ixpo.sk/