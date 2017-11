Slováci sa na paralympiáde v Pjongčangu predstavia iba vo dvoch športoch

BRATISLAVA 29. novembra (WebNoviny.sk) – Čo môžu mať spoločné stovka a tísícka v súvislosti s paralympijským športom? Môžu sa stretnúť symbolicky v jeden deň.

„Dnes sa vzácne stretli dve magické čísla a navyše na celom Slovensku ešte aj sneží, čo je jasný dôkaz, že na stretnutie k zimnej paralympiáde v Pjongčangu (zostáva 100 dní) a k letnej paralympiáde v Tokiu (1000 dní) sme vybrali veľmi vhodný deň,“ povedal na úvod tlačovej besedy k týmto dvom významným podujatiam predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš.

Ako Riapoš ďalej uviedol, do konca novembra majú istotu štartu na ZPH v Pjongčangu (9. – 18. marca 2018) iba zjazdoví lyžiari a curleri na vozíku, ktorí sa na ZPH predstavia druhý raz v histórii. Pri svojej premiére v Soči 2014 vybojovali 6. miesto. V Pjongčangu chcú skončiť vyššie.

V programe paralympiády šesť športov

Hoci do programu ZPH 2018 aktuálne patrí šesť športov (alpské lyžovanie, biatlon, bežecké lyžovanie, parahokej, parasnoubording a curling na vozíku), Slováci zatiaľ splnili nominačné kritériá iba v spomenutých dvoch odvetviach.

V konkurencii približne 670 športovcov zo 45 krajín o cenné kovy (rozdajú spolu 80 medailových kolekcií), v slovenskom drese zabojujú predovšetkým lyžiari Henrieta Farkašová s navádzačkou s Natáliou Šubrtovou, Jakub Krako, Miroslav Haraus, Petra Smržová a Martin France. Práve ich mená budú tvoriť jadro rozšírenej nominácie pre ZPH 2018, ktoré musia všetky krajiny oznámiť juhokórejským organizátorom do piatka 8. decembra.

„Vzhľadom na to, že zatiaľ nám odsúhlasili iba tri miesta pre ženské súťaže a dve pre mužské, určite budeme žiadať o pridelenie voľných kariet pre ďalších našich lyžiarov. Najmä pre Mareka Kubačku, ktorý je momentálne vo veľmi dobrej forme,“ povedal pre agentúru SITA Ján Riapoš a pokračoval: „Keďže viacerí naši osvedčení pretekári, napríklad Vlado Gajdičiar, ukončili svoju športovú kariéru, momentálne nemáme športovca, ktorý by v bežeckom lyžovaní, resp. v biatlone patril výkonnosťou na zimnú paralympiádu. To si jasne uvedomujeme, ale na druhej strane máme lyžiarov, ktorí sa na ňu môžu ešte dostať vďaka výsledkom v pretekoch seriálu Svetového pohára, ktoré sa budú konať v decembri 2017, resp. v januári a februári 2018. Športovci môžu nominačné kritériá na ZPH plniť až do polovice februára 2018. Aj preto 8. decembra pošleme Medzinárodnému paralympijskému výboru iba predbežnú a podstatne rozšírenú nomináciu. Hoci už dnes vieme, že naša nominácia je v súčasnosti už na 90 percent hotová, ešte v kútiku srdca dúfame, že budeme mať šťastie pri rozdeľovaní voľných miesteniek.“

Spoločný sľub s olympionikmi u Kisku

Vedúci slovenskej výpravy a šéf Štábu ZPH 2018 Maroš Čambal, ktorý zažije v tejto pozícii premiéru, uviedol, že SPV zatiaľ môže do Pjongčangu na základe splnených podmienok poslať 15 športovcov, vďaka čomu výprava SR by mala mať 38 členov.

Významnou udalosťou účastníkov ZPH 2018 bude spoločný sľub s olympionikmi, ktorý obe výpravy zložia v utorok 30. januára o 13.00 h u prezidenta republiky Andreja Kisku. Dejiskom tejto slávnosti bude historická budova Národnej rady SR. Sľubu bude predchádzať slávnostná prezentácia poštovej známky ZPH 2018 a maskota Slovenského paralympijského tímu (SPT), ktorá bude v pondelok 29. januára 2018 na pôde SPP, generálneho partnera SPT Pjongčang 2018.

Návrh definitívneho menoslovu slovenskej výpravy pripraví Štáb ZPH 2018 do 4. decembra, aby ho neskôr mohlo schváliť valné zhromaždenie SPV. Slováci do dejiska ZPH odletia 2. marca, späť sa vrátia 20. marca. Šéf SPV Ján Riapoš si želá, aby cenná kolekcia vzácnych kovov, v ktorej je zatiaľ 44 medailí (40 vybojovali alpskí lyžiari, štyri pridalo klasické lyžovanie), naďalej pokračovala.

Paralympionici SR sa doteraz od roku 1993 predstavili na šiestich zimných paralympiádach. Na ostatných dvoch patrili k najúspešnejším výpravám. Vo Vancouveri 2010 obsadili Slováci v hodnotení krajín výborné 4. miesto (bilancia 6 – 2 – 3), o štyri neskor v Soči získali 7 medailí (3 – 2 – 2) a skončili na 6. mieste.