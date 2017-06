Slováci sa po úvodnom víťazstve pripravujú na Anglicko, asistent trénera hovorí o mladých dravcoch

LUBLIN 17. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov majú za sebou úspešný vstup do majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku, svoju pozornosť však už sústredia na druhé vystúpenie.

Po piatkovom lublinskom víťazstve 2:1 nad domácim výberom ich v základnej A-skupine už v pondelok čaká v Kielcoch súboj s Angličanmi, tí v piatok remizovali 0:0 so Švédmi.

Nechcú sa vzdať cieľa

Asistent trénera SR “21” Oto Brunegraf sa s odstupom niekoľkých hodín vrátil k úvodnému vystúpeniu slovenských sokolíkov na turnaji: “Prvý polčas bol – s výnimkou inkasovaného gólu – podľa našich predstáv. Pri góle to bola typická poľská akcia, center z krídla. Pozitívne bolo, že nás to nezaskočilo. Utvorili sme si dosť veľkú prevahu. Stálo nás to veľa síl, v druhom polčase to bolo občas cítiť. Premenili sme však jeden brejk a zaslúžene sme zvíťazili,” skonštatoval Brunegraf počas sobotňajšieho mediálneho termínu v Lubline a pokračoval: “Dnes už myslíme na to, čo nás čaká, aj na logistiku a presun do Kielcov. Máme cieľ a nechceme sa ho vzdať, chceme zvládnuť aj druhý zápas. Angličania sa hrdia tým, že sú veľmi úspešní v mládežníckych kategóriách, v sedemnástkach, v dvadsiatkach sú čerství majstri sveta. S obrovskými ambíciami išli aj na tento turnaj, chcú sa dostať čo najďalej. My chceme byť proti.”

Hlavný kouč Slovákov Pavel Hapal by mal mať podľa Brunegrafa k dispozícii kompletný káder: “Na tréningu boli všetci hráči. Sú, samozrejme, nejaké šrámy, no všetci budú pripravení na ďalší zápas. Určite budeme rozmýšľať nad zmenami, ale zatiaľ sa nedá v tomto smere povedať nič konkrétne. O brankárovi môžem povedať, že to je pozícia, ktorá by sa asi po takomto priebehu nemala meniť.”

Proti Anglicku si musia veriť

Štyridsaťštyriročný Brunegraf ponúkol svoj pohľad na generáciu, ktorú majú vedno s Hapalom pod svojimi krídlami: “K futbalu patrí zdravé sebavedomie. Ak sa chceme vyrovnať Angličanom, ktorí ním oplývajú, musíme si veriť. Toto je generácia s ročníkom narodenia 1994 a mladší. Majú možnosti, priestor, staršej generácii sa môžu zdať niekedy drzí. Vo futbalovom svete je to však pozitívna generácia, ktorá si verí a ak má kvalitu a preukáže ju, je dobré aj povedať, že viem, dokážem a som schopný vyhrať. Sú to mladí dravci, ktorých netreba ani tak krotiť, ako občas usmerniť.”

Slováci sú po prvom kole súbojov v A-skupine lídrami tabuľky s tromi bodmi, Angličania majú jeden a v pondelok musia zabodovať. Podľa Brunegrafa však táto skutočnosť nebude mať pri tvorbe taktiky a herného plánu výrazný vplyv. “Po prvých zápasoch sa karty rozdali. Vieme, čo potrebujeme my, resp. čo by sme chceli. Úplne ideálne by bolo vyhrať, nejako špeciálne to však taktiku nebude ovplyvňovať. Pokúsime sa o víťazstvo, ktoré by nás teoreticky už po druhom zápase mohlo posunúť ďalej; ak to nevyjde, pokúsime sa o výsledok, ktorý by nám pred tretím zápasom dal dobré šance na postup; to je náš cieľ,” povedal Brunegraf na podnet agentúry SITA. Doplnil ho stredopoliar Matúš Bero: “Hrať toľko zápasov v krátkom čase nie je jednoduché, ale mali sme rok na to, aby sme sa pripravili. Musíme hrať proti Angličanom svoju hru. Ak by sme niečo menili a snažili sa hrať inak, bolo by to oveľa ťažšie.”