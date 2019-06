Slováci sa stretli pred zápasmi s Jordánskom a Azerbajdžanom, Hapal prezradil recept na súperov

ŠAMORÍN 2. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal na nedeľňajšom zraze pred medzištátnym prípravným zápasom proti Jordánsku (7. júna v Trnave) a duelom E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy s Azerbajdžanom (11. júna v Baku) privítal v Šamoríne 21 hráčov vrátane štyroch gólmanov z celkového počtu z 29 nominovaných.

„Zvyšní sa pripoja v priebehu nedeľňajšieho večera alebo pondelka. Jedine Marek Hamšík príde až v stredu na obed. Keďže ho čaká dlhá cesta z Číny, uvoľnil som ho ešte na jeden deň, aby mohol stráviť čas s rodinou,“ uviedol Hapal na tlačovej konferencii.

Hráči sú zdravotne v poriadku

Tréner slovenského tímu potvrdil, že všetci prítomní hráči by mali byť zdravotne v poriadku.

„Čo sa týka zdravotného stavu, nehlásili mi žiadne komplikácie. Zopár hráčov má nejaké ´šrámy´, ale na zápasy by mali byť pripravení. Nie je to nič závažné alebo niečo také, čo by niektorého z nich obmedzovalo. Letný termín je šibeničný. Končili sa súťaže, hráči už možno toho mali ´plné zuby´. Sú to však profesionáli a musia sa na tento dvojzápas nachystať. Náš cieľ je zvíťaziť v oboch dueloch,“ dodal niekdajší kouč slovenskej „dvadsaťjednotky„.

Po zápase s Jordánskom tréner Hapal zúži nomináciu na 23 hráčov. „Nomináciu sme rozšírili o šesť hráčov, ktorých chceme vidieť v akcii, takže to znamená, že dostanú priestor v prípravnom dueli. Zvyšok mužstva sa bude pripravovať na Azerbajdžan. Je to pre nás kľúčový zápas, preto je táto nominácia taká široká. Máme predstavu, ktorí hráči nás po zápase s Jordánskom opustia, ale môže sa stať, že nás niekto prekvapí a presvedčí a nakoniec to zmeníme,“ podotkol.

Kľúčový zápas s Azerbajdžanom

Hapal taktiež prezradil, ako vníma oboch júnových protivníkov. „Pre mňa osobne Jordánsko nie je až taká neznáma. Videl som niekoľko prípravných zápasov tohto tímu. Musíme sa pripraviť na veľmi húževnatého súpera, ktorý má mimoriadne prepracovanú defenzívu a dobre bráni. Na tohtoročnom Ázijskom pohári Jordánci odohrali veľmi dobré stretnutia a často sa presadzovali zo štandardných situácií. Na to všetko si musíme cať pozor,“ poznamenal 49-ročný rodák z českého Kroměříža.

Pripojil aj poznatok smerom ku kvalifikačnému súperovi z Azerbajdžanu: „Azerbajdžan je pre nás kľúčový zápas. Videl som zápas tohto tímu v Chorvátsku. Pre vicemajstrov sveta to bol nesmierne ťažký duel, vyhrali ho 2:1. V takejto vyrovnanej skupine môže byť každá strata práve s Azerbajdžanom problém alebo určitá nevýhoda. Budeme sa musieť vyrovnať aj počasím. Už teraz je tam nejakých 31 stupňov Celzia. To hrá trošku proti nám, ale na druhej strane, kvalita hráčskeho kádra je taká silná, že verím, že to zvládneme. Po zisku lopty musíme hrať rýchlo smerom dopredu, keďže hráči Azerbajdžanu dokážu byť veľmi kompaktní a dobre bránia. Budeme ich musieť prekvapiť rýchlym prechodom do ofenzívy. Keď to budeme plniť, mohol by to byť recept na úspech.„