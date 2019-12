Slováci sa v NHL bodovo nepresadili, Washington s Pánikom vyhral nad Černákovou Tampou (video)

Piati slovenskí hokejisti sa predstavili v sobotňajších zápasoch NHL. Ani jeden z nich nebodoval a z víťazstva sa tešil iba jediný – Richard Pánik. Jeho Washington doma zdolal Tampu Bay (3:1) v zostave s Erikom Černákom. Montreal s Tomášom Tatarom prehral v Edmontone 3:4 a Boston s brankárom Jaroslavom Halákom a obrancom Zdenom Chárom doma neuspel s Nashvillom 3:4 po predĺžení.

Washington neustáva v naháňaní bodov, z posledných 12 zápasov bolo v podaní Capitals až desať víťazných. Najlepší tím NHL vyhral doma nad Tampou Bay 3:1 aj bez bodového príspevku svojho elitného dua Alexander Ovečkin – Nicklas Bäckström. Víťazný gól strelil 6:03 min pred koncom tretej tretiny ruský obranca Dmitrij Orlov delovkou bez prípravy po prihrávke Čecha Jakuba Vránu.

V drese víťazov útočník Richard Pánik odohral iba 8:41 min a na rozdiel od piatkového súboja na ľade New Jersey tentoraz neskóroval. Pripísali si 1 bodyček a na konci 1 plusový bod. Na strane hostí obranca Erik Černák strávil na ľade 15:41 min s bilanciou 2 strely, 2 „hity“, 1 zablokovaná strela a 1 mínusový bod. Ruský útočník Nikita Kučerov strelil svoj dvojstý gól v NHL, ale Lightning to na body nestačilo.

Bostonu sa nedarí

Bostonská TD Garden ešte donedávna pripomínala nedobytnú pevnosť, ale to už neplatí. Hokejisti okolo kapitána Zdena Cháru a brankára Jaroslava Haláka prehrali tretíkrát za sebou na domácom ľade, ale stále vydolovali aspoň bod za remízu v riadnom hracom čase.

Po prehre s Los Angeles 3:4 po predĺžení a s New Yorkom Islanders 2:3 po nájazdoch do tretice Boston prenechal dva body hosťom z Nashville po prehre 3:4 po predĺžení. Boston z ostatných deviatich zápasov vyhral iba raz (1-4-4), hoci predtým predviedol sériu ôsmich víťazstiev.

Chára odohral 19:31 min a zablokoval dve strely súperových hráčov. Halák počas takmer 63 minút v bránke dosiahol úspešnosť 86,2% za 25 zákrokov z 29 striel. Až dvakrát ho prekonal produktívny obranca Roman Josi, ktorý má už 13 gólov a 33 bodov v tejto sezóne.

Zaváhanie Haláka

Švajčiarsky kapitán Predators strelil svoj druhý gól v zápase v 49. min aj s nechceným prispením Haláka. Slovenský brankár vykorčuľoval proti nemu ďaleko z bránky, ale odrazený puk sa opäť dostal k Josimu, ktorý ho z ťažkého uhla poslal do prázdnej bránky domácich. Halák sa do nej nestačil vrátiť.

„Bol som prvý pri puku, ale neodrazil sa tým správnym smerom a súper bol schopný zakončiť. Jednoduchá chyba, ale stane sa to každému. Keď urobí chybu brankár, zväčša ho nikto nezastúpi,“ zhodnotil Halák na oficiálnom webe NHL. V poslednej minúte predĺženia ho prekonal aj ďalší obranca Nashvillu Ryan Ellis, ktorý sa ocitol sám pred slovenským gólmanom a nedal mu šancu na reakciu.

„Otvoril sa mi priestor, Johansen si to všimol a dobre mi to naservíroval. V každom ohľade to bola výborná hra z našej strany,“ uviedol Ryan Ellis.

Produktívna dvojica

Edmonton zdolal Montreal 4:3 aj preto, že najproduktívnejší hráč Canadiens Tatar sa bodovo odmlčal v druhom zápase po sebe. Slovenský krídelník odohral 17:37 min s bilanciou 1 „hit“, 1 zablokovaná strela, 2 mínusové body. Rozhodujúci gól strelil v 48. min Riley Sheahan, ale dvoma bodmi sa opäť predviedol aj Connor McDavid.

Najmä presilovkový gól na 3:2 bol lahôdkou v podaní kapitána domácich, keď sa „preštrikoval“ obranou hostí a v rýchlosti nedal šancu Careymi Priceovi.

Bilanciu 1+1 dosiahol v tíme víťazov aj Leon Draisaitl, Kanaďan a Nemec sa ako prví dvaja hráči v tomto súťažnom ročníku dostali cez hranicu 60 bodov. McDavid ich má 61 a Draisaitl 60, stačilo im na to 39 z 82 zápasov základnej časti. Ak takto budú pokračovať aj v druhej polovici sezóny, výrazne prekročia hranicu 100 bodov.

Víťazstvo guráže

Podľa štatistikov NHL iba päť ďalších dvojíc dosiahlo za posledných 30 rokov v profilige minimálne 60 bodov ešte pred odohratím 40. zápasu v sezóne. V drese Edmontonu sa to až osemkrát podarilo najväčšej legende Waynovi Gretzkému a trikrát Fínovi Jarrimu Kurrimu.

„Dosiahli sme víťazstvo guráže. Neboli sme spokojní s tým, ako sme zahrali predchádzajúcu noc doma s Pittsburghom, Vtedy sme kopili chyby v určitých častiach hracej plochy, ale dnes to bolo dobré. Každý sa zapojil, odohrali sme silný zápas,“ uviedol strelec víťazného gólu Riley Sheahan.

„Mali sme slabý úvod a doplatili na to dvoma gólmi. Vo chvíľach, keď sme diktovali tempo, sme súperovi darovali niekoľko presiloviek a oni majú hráčov, ktorí vedia, čo s tým urobiť,“ povzdychol si útočník Montrealu Jeff Petry, autor gólu a dvoch asistencií.

Úspešná séria Blues

Hráči San Jose aj pod vedením nového trénera Boba Boughnera pokračujú vo výsledkovej mizérii. Domáca prehra so St. Louis (2:5) bola ich ôsma z ostatných deviatich duelov a tretia zo štyroch pod vedením Boughnera.

Vo víťaznom tíme obhajcu Stanleyho pohára sa dvoma gólmi blysol obranca a zároveň kapitán Alex Prietrangelo, prvý bol víťazný a druhý strelil do prázdnej bránky.

Hráči Blues vyhrali piatykrát v sérii a potvrdili líderskú pozíciu v Centrálnej divízii aj celej Západnej konferencii NHL. San Jose je na Západe jedným z troch najslabších tímov spolu s Anaheimom a Los Angeles.