Slováci sa vo víťaznom zápase proti Nemcom dopustili viacerých chýb, Pardavý ich skritizoval

Slovenská hokejová reprezentácia zaznamenala v piatok druhé víťazstvo v príprave na májové majstrovstvá sveta vo Fínsku, keď v Drážďanoch zdolala domácich Nemcov 3:1.

Slováci strelili všetky góly v úvodnej tretine, no v ďalších dvoch sa dopustili viacerých zaváhaní. Nemci využili iba jedno z nich na gól vo vlastnom oslabení.

Tomek pochytal veľa šancí

Asistent trénera Ján Pardavý po zápase kritizoval svojich zverencov, ktorí si zmerajú sily s nemeckými hokejistami opäť v sobotu.

„Mali sme solídny začiatok, ale druhá a tretia tretina nebola podľa našich predstáv. Dostali sme gól v oslabení a to nás dostalo niekam, kde sme nechceli byť. Robili sme veľa chýb a dávali sme puky smerom k našej bránke. Podržal nás Tomek, pochytal veľa šancí. Spravíme si videorozbor, máme chalanom čo ukázať,“ zhodnotil piatkové stretnutie asistent trénera Craiga Ramsayho vo videu na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Brankár Matej Tomek v prvej dvadsaťminútovke nečelil veľkému počtu striel, ale po inkasovanom góle v úvode druhej tretiny sa už musel obracať.

„V prvej tretine som nemal veľa práce, ale nejaké strely tam boli. V druhej sme začali pomalšie a robili sme chyby okolo modrých čiar. Z toho vznikali aj protiútoky. Pri góle bolo prečíslenie dvoch proti jednému, hráč mi to hodil do rukavice. Myslel som si, že mám puk pod sebou, ale rozhodca mi povedal, že som nemal,“ objasnil 24-ročný Bratislavčan jediný inkasovaný gól.

Víťazný gól Lišku

Adam Liška bol autorom druhého slovenského gólu v zápase, ktorý bol napokon víťazný. Využil pri ňom neistotu domáceho brankára Mirka Pantkowského, ktorému prepadol puk cez výstroj.

„Prvá tretina bola z našej strany najlepšia, ale robili sme aj chyby, ktorých sa chceme vyvarovať v ďalších zápasoch. Snažili sme sa puky hádzať na bránku, lebo každý brankár môže urobiť chybu,“ povedal útočník Severstaľu Čerepovec z nadnárodnej KHL.

Jedným z dvoch premiérových strelcov v reprezentačnom drese bol v piatok obranca Michal Ivan, ktorý zvýšil náskok slovenského výber na 3:0 dobre umiestnenou strelou.

Po odvete prídu dva zápasy

„Som rád, že som mohol pomôcť tímu. Chalani ma v kabíne ‚skasírujú‘, ale to patrí k tomu. Nejako som to tam trafil. Vedel som, kam zhruba budem mieriť. Netvrdím, že som to tak chcel, ale som rád, že to takto dopadlo,“ priznal po zápase 22-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom.

Slovenskí hokejisti odohrajú v sobotu svoj štvrtý prípravný duel pred májovými MS. Po odvete v Drážďanoch ešte absolvujú dva zápasy, v Žiline si v úvode mája zmeria sily s výbermi Francúzska a Nórska. Svetový šampionát vo Fínsku je naplánovaný na 13. až 29. mája.