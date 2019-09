Slováci si chcú napraviť reputáciu po príučke od Chorvátov, pre triumf nad Maďarmi urobia maximum

Slovenská futbalová reprezentácia v pondelok vstúpi do druhej polovice kvalifikačného cyklu o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V budapeštianskej Groupama Arene sa o 20.45 h postaví domácim Maďarom v mimoriadne dôležitom stretnutí.

Keď chce mužstvo trénera Pavla Hapala reálne uvažovať o kvalifikačnom postupe na ME 2020, duel proti susedom spoza južnej hranice musí bezpodmienečne zvládnuť.

Pre víťazstvo urobia maximum

Pred pondelňajším stretnutím, ktoré z pozície hlavného rozhodcu povedie Španiel Antonio Mateu Lahoz, sú vo výhodnejšej pozícii Maďari. Pri vstupe do kvalifikácie na Slovensku vyšli naprázdno (0:2), ale v ďalších troch dueloch získali plný počet deväť bodov.

Slovenskí futbalisti okrem spomenutého triumfu nad Maďarmi zvíťazili iba v Azerbajdžane (5:1) a po piatkovom domácom debakli s Chorvátmi (0:4) sú stále šesťbodoví.

Kouč slovenského tímu Hapal verí, že jeho zverenci podajú v Maďarsku absolútne odlišný výkon ako v dueli proti Chorvátsku. „Budeme chcieť zvíťaziť. Urobíme pre to maximum. Musíme sa zmobilizovať na ďalší zápas a pokúsime sa ho zvládnuť,“ myslí pozitívne 50-ročný rodák z Kroměříža.

Aj kapitán Marek Hamšík vie, že ďalší „výsledkový výbuch“ by už mohol zanechať vážne stopy na slovenských ambíciách preniknúť z kvalifikačnej E-skupiny na budúcoročný kontinentálny šampionát.

„Dúfam, že táto výsledková facka nám pomôže a rýchlo sa z nej spamätáme. V prvom rade sa potrebujeme dobre zregenerovať a nastaviť sa v hlavách tak, že v Maďarsku musíme získať tri body,“ nadviazal pred zástupcami slovenských médií 32-ročný rodák z Banskej Bystrice.

Chcú si vylepšiť pokazenú reputáciu

Podľa obrancu Milana Škriniara je dobré, že slovenské mužstvo odohrá najbližší zápas už v pondelok. Dúfa, že prestížny duel Slovákom pomôže vylepšiť si pokazenú reputáciu.

„V Budapešti to nebude o nič jednoduchšie, keďže Maďari budú mať podporu domáceho publika. Keď však chceme v tejto kvalifikácii ďalej bojovať o postup, musíme tam uhrať čo najlepší výsledok. Najideálnejšie by bolo, ak by sme zabodovali naplno,“ poznamenal hráč talianskeho Interu Miláno.

Doplnil ho ďalší zadák Martin Valjent: „Do Maďarska musíme ísť so skromnosťou a pokorou. Musíme pridať vo všetkých činnostiach, ktoré sme v dueli s Chorvátskom robili zle, hrať v nasadení a snažiť sa zvíťaziť.“

Slovenská reprezentácia sa v Maďarsku predstaví po 20 rokoch – 9. júna 1999 triumfovala v Györi v zápase kvalifikácie ME 2000 po góle Martina Fabuša najtesnejším rozdielom 1:0. V doterajších piatich vzájomných stretnutiach týchto dvoch krajín sa zrodili tri slovenské víťazstvá, dva zápasy sa skončili remízou.

Keďže Maďari mali v úvode septembrového asociačného termínu súťažné voľno, využili ho na štvrtkový prípravný zápas v čiernohorskej Podgorici, kde podľahli domácim 1:2. Ich tréner Marco Rossi, ktorý v pondelok oslávi 55. narodeniny, sa však v ostatnom čase viackrát nechal počuť, že ak Maďarsko zvládne duel so Slovenskom, na 80 % postúpi na ME 2020.