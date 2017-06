Slováci si môžu ako prví zaistiť postup do semifinále na ME vo futbale do 21 rokov

KIELCE 19. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal má jasno v zložení základnej zostavy na pondelkový druhý súboj SR na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku, z taktických dôvodov ju však ani tentoraz neprezradil. Slováci si v Kielcoch v základnej A-skupine zmerajú sily s Angličanmi, úvodný výkop je o 18.00 h.

V mužstve je dobrá nálada

Slováci v piatok v Lubline vo svojom úvodnom vystúpení zdolali domácich Poliakov 2:1, Angličania v ten deň v Kielcoch hrali bez gólov so Švédmi.

“Všetci hráči sú zdraví, v mužstve je dobrá nálada. Do stretnutia ideme s ambíciou zvíťaziť,” povedal Hapal počas nedeľňajšej predzápasovej tlačovej konferencie v dejisku stretnutia a pokračoval: “Čaká nás však veľmi ťažký súper, možno najťažší v skupine. Prvý cieľ je však zvíťaziť. Uvidíme po zápase, či by sme boli spokojní s bodom. Angličania sú si vedomí, že ak s nami prehrajú, sú bez šance na postup z prvej priečky.”

Kouč Slovákov vyzdvihol niektoré prednosti najbližšieho protivníka. “Samozrejme, pozrel som si úvodné vystúpenie Angličanov na turnaji. V prvom polčase boli dominantní, po zmene strán sa však aj báli o výsledok; Švédi nepremenili pokutový kop. Majú veľkú kvalitu, sú silní a rýchli, nebezpeční v krídelných priestoroch. Bude veľmi dôležité, ako sa nám bude dariť v osobných súbojoch,” vyhlásil Hapal.

Možné zmeny v zostave

Slovenskí reprezentanti si môžu ako prví na šampionáte zabezpečiť postup do semifinále – stane sa tak, ak zvíťazia nad Angličanmi a zároveň v pondelkovom večernom lublinskom stretnutí Švédi nezdolajú Poliakov (hrá sa od 20.45 h).

Ak Slováci s Angličanmi neprehrajú, udržia si výhodu – pred záverečným duelom v “áčku” proti Švédom (vo štvrtok 22. 6. o 20.45 h v Lubline) budú mať boj o postup vo svojich rukách.

“Samozrejme, radi by sme postúpili už v pondelok,” skonštatoval kormidelník slovenských sokolíkov a na margo základnej zostavy doplnil: “Nepoviem, či v zostave budú nejaké zmeny, no určite v súvislosti s taktickými zámermi a iným súperom o niečom uvažujeme.”

Stopér Milan Škriniar očakáva mimoriadne náročný duel a naznačil, čo môže rozhodnúť o výsledku. “Máme na to, aby sme sa im vyrovnali v agresivite. To možno bude kľúčové. Hernú kvalitu máme veľmi veľkú,” vyhlásil obranca janovskej Sampdorie a dodal: “Rozhodne chceme vyhrať. Možno po zápase budeme spokojní s bodom, uvidí sa až potom. Nehľadíme na to tak, že môžeme vyradiť Angličanov. Sústredíme sa na seba, chceme hrať čo najlepšie a uspieť.”

Slováci absolvovali v nedeľu od 17.30 h na Kielce Stadium oficiálny predzápasový tréning.

Predpokladaná základná zostava Slovenska

na pondelkový zápas v Kielcoch proti Anglicku v A-skupine ME 2017 futbalistov do 21 rokov

A. Chovan – Valjent, Niňaj, Škriniar, Mazáň – Lobotka – A. Rusnák, Chrien, Bero, Mihalík – Zreľák