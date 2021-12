Slováci si pripísali po zdolaní Lotyšov už šiesty triumf, ich výkon poznačilo dlhé cestovanie do Švajčiarska

Slovenská hokejová reprezentácia si v aktuálnej sezóne pripísala už šiesty triumf zo siedmich zápasov, zverenci trénera Craiga Ramsayho v stredu večer na turnaji vo švajčiarskom Vispe zdolali Lotyšov hladko 6:2. Prvé tri presné zásahy v tomto súboji strelili Slováci v presilovkách, víťazný gól strelil v početnej výhode v 29. minúte Pavol Regenda.

Slovenskí reprezentanti absolvovali prvý zápas na turnaji po celodennom presune do jeho dejiska, rovnako aj Lotyši v stredu cestovali do Vispu. Obe mužstvá vo Vispe ešte odohrajú zápas proti domácim Švajčiarom – Lotyši vo štvrtok a v Slováci v piatok (19.45 h). Pre tím SR to bude zápasová generálka na februárové ZOH v čínskom Pekingu.

„Som rád, že mi to padlo. Aj na predošlých reprezentačných akciách som mal niekoľko šancí, no nevedel som ich premeniť. Dnes (16. decembra pozn. redakcie) mi to tam pekne posunul Kelo (Kelemen, pozn.) a som rád, že som gólom pomohol tímu vyhrať zápas. Náročné cestovanie bolo určite cítiť v nohách, aj nám nejakí chalani vypadli. Po celom dni cestovania som sa ja osobne cítil taký ťažký, taký nesvoj. Lotyši na nás vybehli, no my sme to ubránili a vrátili im úder. Na Švajčiarov sa musíme dobre pripraviť, je to dobrý súper. Ideme do toho vyhrať zápas,“ povedal po súboji 22-ročný útočník extraligových Michaloviec, ktorý v stredu strelil svoj prvý gól v národnom tíme.

Balážovi vyšiel debut aj gólovo

Premiérový presný zásah v seniorskej reprezentácii zaznamenali v súboji proti Lotyšom aj 22-ročný Jozef Baláž aj jeho spoluhráč z HK Nitra Róbert Varga.

„Bola to dlhá a náročná cesta. Aj Lotyši prišli až v stredu, takže pre oboch to bola rovnaká situácia. Sme veľmi radi, že sme zápas vyhrali. Snažili sme sa urobiť všetko pre to, aby sme zvíťazili, snažili sa korčuľovať. Mám veľkú radosť z premiérového gólu v reprezentácii, v presilovke piatich proti trom som dostal peknú prihrávku a mal to jednoduché, len tak som to tam zamietol. Teší ma, že po odloženej premiére v reprezentácii mi debut vyšiel aj gólovo,“ zhodnotil Baláž, ktorý väčšinu predchádzajúcej sezóny strávil v druhej najvyššej súťaži v Česku v tíme Draci Šumperk.

Celý predchádzajúci ročník v druhej najvyššej slovenskej súťaži vo farách Topoľčian odohral Róbert Varga, aktuálne pôsobí rovnako ako Baláž pod Zoborom.

„Zápas bol po celom dni cestovania veľmi náročný, predsa len nie sme zvyknutí hrať takto večer, teda aspoň ja nie. Myslím si, že sme to zvládli a sme radi. Je pre mňa česť reprezentovať Slovensko. Keby mi to pred rokom niekto povedal, že bude v národnom tíme, tak by som mu odvetil, že to nie je možné,“ poznamenal po víťaznom súboji nad Lotyšmi.

Najlepší hráč slovenského tímu

Lídrom slovenskej defenzívy bol Martin Gernát, ktorý v stredu raz skóroval a vyhlásili ho za najlepšieho hráča tímu SR v tomto súboji.

„Od začiatku bol zápas z lotyšskej strany agresívny, snažili sa nás napádať a dohrávať súboje. My sme ich tlak ustáli a potom si pomohli gólmi z presiloviek. V šatni sme si povedali, že chceme prevziať kontrolu nad zápasom, čo sa nám aj podarilo a až do konca stretnutia sme si to udržali. Dal som gól po odraze puku od plexiskla, ale aj také góly padajú. Vždy je potrebné strieľať a ja som videl, že sa trochu otvoril priestor, strela síce bola tečovaná, ale odrazila sa a spadla do bránky,“ povedal po zápase. Slováci majú vo štvrtok voľno a v piatok večer nastúpia proti domácim Švajčiarom.

„Švajčiari majú výborných hráčov, isto to bude náročnejší súboj ako v stredu. Proti Lotyšom sme hrali po celom dni cestovania, teraz máme priestor na oddych a tréning,“ dodal Gernát.

Dlhé cestovanie do Švajčiarska

Aj podľa asistenta trénera Jána Pardavého poznačilo výkon Slovákov dlhé cestovanie do Švajčiarska. „Na chalanoch to bolo vidieť, nezachytili sme začiatok zápasu, potom ani úvod druhej tretiny. Akonáhle sme dali vedúci gól, začali sme lepšie korčuľovať, to isté platilo aj v druhej časti. Strelili sme šesť gólov, ale víťazstvo 6:2 netreba preceňovať. Treba uznať, že Lotyši hrali veľmi dobre. My sme boli efektívnejší a v bránke nás veľmi dobre podržal Tomek. Dali sme tri góly v presilovkách, takže po tomto zápase určite prevládajú pozitíva,“ komentoval Pardavý a vyjadril sa aj k dvojici hráčov, ktorá stredajší duel nedohrala.

„Adam Liška dostal pri rozkorčuľovaní zásah pukom do oblasti tváre a zostal trochu otrasený, po pár striedaniach z duelu odstúpil. V piatok by mal v ďalšom zápase nastúpiť. Dávid Mudrák blokoval strelu a bolo u neho podozrenie na zlomeninu nohy, ktoré sa nepotvrdilo. V piatok však pravdepodobne nenastúpi,“ uviedol.