Slováci si stále nevedia správne sporiť na dôchodok a prichádzajú o úspory

Už dnešní pracujúci tridsiatnici, ktorí si sporia len v I. dôchodkovom pilieri, môžu byť príchodom do dôchodku nemilo prekvapení z jeho výšky. Napriek tomuto faktu sú dobrovoľné formy sporenia na Slovensku stále málo podporované. Neschopnosť tvoriť si finančné bohatstvo je navyše spôsobená aj vysokou mierou zadlženosti slovenských domácností.

Dvaja pracujúci Slováci dnes financujú dôchodky piatich dôchodcov. Spoliehanie sa len na štátom pridelený dôchodok z I. piliera je rizikové, aj napriek snahe vlády, neustále vstupovať do dôchodkového systému a túto otázku riešiť. Tlak na zvyšovanie odvodov neklesá, ba naopak a nepomôže tomu ani neskoršie púšťanie ľudí do dôchodku. „Mladých a produktívnych Slovákov je čoraz menej a krivka pôrodnosti sa nevyvíja v náš prospech. O čoraz väčší počet dôchodcov sa štát jednoducho nestíha postarať,” hovorí Ľubomír Brath, produktový špecialista pre investície a penzie Finportal. Riešenie nie je jednoduché, nakoľko sa môže dôchodcom zo systému vyplácať len toľko peňazí, koľko doňho produktívni ľudia vložia.

Slovenské domácnosti sú príliš zadlžené

Kým pred krízou bola miera zadlženosti domácností okolo 30 %, o pár rokov neskôr sme sa zadlžili viac ako dvojnásobne, v pomere k príjmu domácnosti. Okrem vysokej zadlženosti je problém Slovákov aj neschopnosť tvoriť si finančné bohatstvo. Oproti Švédom, ktorí si sporia 10 % zo svojho príjmu, Slováci si odkladajú len niečo okolo 1 – 2 %. „Miera zadlženia alebo tempo zadlženia by malo byť kompenzované výnosom z aktív. Inak povedané, ak máme tempo zadlžovania medziročne na úrovni 10 – 12 %, aby sme nezhoršovali do budúcna naše vlastné finančné vyhliadky, tak by sme z existujúcich aktív mali dokázať dosiahnuť výnos na úrovni 10 – 12 % ročne,” hovorí Ján Šebo, vedúci výskumného tímu Oranžová obálka. V praxi to znamená, v prípade, ak má domácnosť hypotéku, nie je podstatná ani tak výška dlhu, ale skôr štruktúra formovania majetku a schopnosť postupne presúvať splátky úveru na generované výnosy z majetku. „Ak má domácnosť hypotéku so splatnosťou 20 rokov, tak počas tohto obdobia by mala domácnosť realizovať také finančné rozhodnutia, ktoré zabezpečia, že na konci splácania bude schopná splátky realizovať z výnosov z kapitálu,” vysvetľuje Šebo.

II. dôchodkový pilier môže na dôchodok priniesť tisícky eur navyše

Väčšina Slovákov má minimálne alebo skoro až žiadne vedomosti o fungovaní II. piliera. Svedčí o tom aj fakt, že stále viac ako 50 % sporiteľov má svoje príspevky zainvestované v dlhopisovom (garantovanom) fonde s minimálnym výnosom. Napriek tomu má II. pilier viaceré výhody. „Investovanie v II. pilieri je veľmi transparentné a v mnohých veciach veľmi podobné ako investovanie prostredníctvom podielových fondov. Celý Starobný dôchodkový systém sa presne riadi podľa zákona. Jedná z najväčších výhod II. piliera je, že sa nespolieham iba na štát, ale budujem si svoj vlastný dôchodok z odvodov, ktoré musím tak či tak platiť do Sociálnej poisťovne,” vysvetľuje Ľubomír Brath. Od roku 2022 navyše došlo k zmenám, kedy sa povinné odvody sporiteľov v II. pilieri rozdeľujú v pomere 12,5 % na účet Sociálnej poisťovne a 5,5 % na súkromný účet sporiteľa v DSS. Tak ako aj pri iných investičných cieľoch, aj pri sporení na dôchodok v II. pilieri platí, že peniaze sa zhodnocujú v čase. Investičnú stratégiu je vhodné vyberať na základe zostávajúceho času do odchodu na dôchodok. Ľubomír Brath z broker poolu Finportal odporúča „všetko zainvestovať do akciových alebo indexových fondov a držať to tam celý čas. Systém je nastavený tak, že s blížiacim sa odchodom do dôchodku, každá dôchodková správcovská spoločnosť začne postupne prevádzať majetok klienta z rizikových fondov do konzervatívneho – dlhopisového fondu, ktorý je garantovaný,” uzatvára.

