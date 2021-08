Slováci si v Tokiu volili členov do komisie olympijského a športového výboru, uspeli Tóth aj zlatá Rehák Štefečeková

Počas olympijských hier v Tokiu sa uskutočnili nielen voľby do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ale aj voľby do komisie športovcov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Do komisie boli zvolení piati účastníci OH 2020, resp. OH 2016 z celkového počtu deväť kandidátov.

Zúčastniť sa mohli všetci olympionici

Traja z nich už v komisii pôsobili – tokijská olympijská vítazka v streľbe na trap Zuzana Rehák Štefečeková, olympijský šampión v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 a doterajší šéf komisie športovcov SOŠV Matej Tóth a tiež triatlonista Richard Varga.

Novými členmi komisie sa stali strieborný vodný slalomár z OH 2016 Matej Beňuš a tenista Filip Polášek, ktorý si v Tokiu pripísal premiérovú olympijskú účasť. Právo zúčastniť sa v tajných voľbách mali všetci slovenskí olympionici, štartujúci na OH v Tokiu. Z celkového počtu 41 športovcov toto právo využilo 32.

Pod čiarou skončili Balážová či Csemez

„Pod čiarou vo voľbách skončili stolná tenistka Barbora Balážová, športová gymnastka Barbora Mokošová, doterajšia členka komisie, bývalá rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová a boxer Andrej Csemez. Plavec Richard Nagy, ktorý bol členom komisie športovcov doteraz, v Tokiu nekandidoval. Okrem novozvolených olympionikov z letných športov sú členmi komisie traja zástupcovia zimných športov, ktorí boli zvolení počas ZOH 2018 v Pjongčangu – biatlonista Pavol Hurajt, zjazdárka Jana Gantnerová a sánkar Jakub Šimoňák,“ informoval Slovenský olympijský a športový výbor na svojom webe.

Nominantom prezidenta SOŠV Antona Siekela v komisii je dvojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome Michal Martikán. Okrem neho mala komisia aj dve členky ex officio, čo vyplývalo z ich pozície členiek komisie športovcov MOV, resp. Európskych olympijských výborov (EOV) – strelkyňu Danku Bartekovú a biatlonistku Janku Daubnerovú.

Voliť si budú predsedu

Barteková v Tokiu svoju doterajšiu pozíciu neobhájila (medzi 30 kandidátmi na štyri volené miesta skončila siedma) a Janke Daubnerovej sa jej funkčné obdobie skončí v októbri. Členkami komisie športovcov SOŠV už nebudú.

Komisia športovcov SOŠV v novom zložení sa zíde v období po olympijských hrách a zvolí si nového predsedu. Zástupca komisie sa na základe Stanov SOŠV stane ex officio členom výkonného výboru SOŠV (doteraz ním bol Matej Tóth) a komisia športovcov má právo nominovať svojho zástupcu aj do dozornej rady SOŠV.