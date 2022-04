Slováci si výrazne uťahujú opasky. Šetriť budú aj na veľkonočných sviatkoch

Tohtoročná Veľká noc bude pre mnohých Slovákov skromná. Zdražovanie sa na nej zrejme podpíše viac ako koronavírusová pandémia v minulých rokoch. Ľudia ju síce budú oslavovať ako tradičný sviatok, no drvivá väčšina sa chystá šetriť. Rastúca inflácia, vyššie ceny potravín či energií a horšia finančná situácia sa podpísali aj na plánovaní výdavkov a našinci zaťahujú ručnú brzdu. Viac ako 90 % ľudí bude sviatky jari tráviť doma. Vyše polovica opýtaných vynaloží na veľkonočné pokrmy, pohostenie a výslužky menej peňazí ako minulý rok. U dvoch tretín Slovákov ide o sumu nanajvýš do 200 eur a pätina opýtaných nechce minúť nič.*

Veľká noc stále v obľube

Typické jedlá, výslužky, ľudové či kresťanské zvyky neodmysliteľne patria k slovenskej Veľkej noci. A hoci sa vnímanie a charakter týchto sviatkov v posledných desaťročiach postupne mení, silná, rokmi zakorenená tradícia na Slovensku stále pretrváva. Vyplýva to z prieskumu Poštovej banky. Aj keď 70 % ľudí uvádza, že Veľká noc podľa nich nadobudla príliš komerčný charakter, až 6 z 10 opýtaných stále dodržiava väčšinu veľkonočných tradícií. Naopak, len necelá jedna tretina respondentov považuje veľkonočné sviatky za prežitok a ignorujú ju.*

Silná tradícia, slabší konzum

Tradičnému vnímaniu sviatkov jari zodpovedá aj fakt, že vyše 93 % Slovákov bude podľa prieskumu tráviť Veľkú noc doma. Niektorí však podstatne skromnejšie ako po minulé roky. Pre viac ako 35 % našincov to bude bežný, predĺžený víkend bez akýchkoľvek osláv. A väčšina tých, čo oslavovať bude, minie na výzdobu, pokrmy a pohostenie výrazne menej ako po minulé roky. Najčastejšie zmieňovanou bola v prieskume suma menej ako 100 eur. Takúto čiastku plánuje do sviatkov „investovať“ približne 46 % Slovákov. Do 200 eurového limitu sa zmestí 23 % ľudí.

Pätina opýtaných, naopak, v prieskume uviedla, že na oslavy Veľkej noci neplánuje minúť nič. „Kým v roku 2020 rástla suma financií minutých na potraviny počas veľkonočného týždňa a vlani bola len o trochu nižšia, tento rok sa Slováci plánujú výraznejšie uskromniť. Rastúca inflácia im veľkonočné nákupy predražila v priemere až o 10 % a mnohí tak musia siahať podstatne hlbšie do vrecka. To sa odzrkadľuje aj v ich plánoch minúť na nadchádzajúce sviatky výrazne menej,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká. V roku 2020 Slováci napriek pandémii bez obáv nakupovali a počas veľkonočného týždňa klienti Poštovej banky minuli na potraviny 6 miliónov eur, čo bolo o milión viac ako v roku 2019. Vlani sa výdavky na jedlo mierne znížili, no stále boli vyššie ako v roku 2019.

V krajoch cítiť rozdiely

Tradície plánujú zachovávať počas sviatkov hlavne obyvatelia Prešovského kraja a to až 76,3 %. Naproti tomu Veľkú noc s tradičnými zvykmi si dopraje menej ako polovica opýtaných z Bratislavského a Banskobystrického kraja. Korešponduje to aj s ich finančnými plánmi. Kým v Bratislavskom kraji neplánuje minúť na oslavy Veľkej noci nič takmer tretina opýtaných, v Prešovskom kraji je to len 10 %. Rozdiely cítiť aj pri financovaní tohto sviatku. Kým viac ako 200 eur je na oslavy ochotných minúť len necelých 9 % opýtaných z Bratislavského kraja, v Prešovskom kraji je to až 14,7 % opýtaných. Najmenej ochotní siahnuť hlbšie do peňaženky sú v prípade veľkonočných osláv obyvatelia Trnavského kraja, len 4,7 %.

Menej peňazí, väčšia finančná zodpovednosť

To, že našinci si začali výraznejšie uťahovať opasok, potvrdzujú aj dáta. Až 82 % opýtaných uviedlo, že na Veľkú noc tento rok neminie viac peňazí ako vlani a 53 % Slovákov priam musí v dôsledku zhoršenej finančnej situácie utratiť menej ako po minulé roky. Úzko to súvisí aj s faktom, že sa veľkonočný nákup potravín kvôli rastúcej inflácii značne predraží. Šetrnosť je však v súčasnej dobe dôležitá. Dáta z Eurostatu poukazujú na to, že až 33 % Slovákov nie je schopných aktívne sporiť a takmer 15 % siahlo na svoje úspory či žije na dlh. „Nielen pred sviatkami by sme mali k nákupom pristupovať rozumne a peniaze nemíňať bezhlavo. Zodpovedné nakupovanie šetrí finančné prostriedky a umožňuje pravidelne sporiť, čo upevňuje ekonomickú stabilitu každej rodiny. Kvôli okázalej oslave v žiadnom prípade nesiahajte na svoju finančnú rezervu,“ uzatvára hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká.

*Prieskum pre Poštovú banku uskutočnila v mesiaci apríl 2022 agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke 1 213 respondentov z celého Slovenska.

