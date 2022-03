Slováci si začali urýchlene vybavovať pasy, podľa polície však nie je dôvod na paniku

Slovenská republika nie je v ohrození, a preto nie je potrebné si urýchlene zadovážiť cestovný doklad. Uvádza sa to vo vyhlásení Policajného zboru SR v reakcii na zvýšený nápor žiadostí o vydanie cestovných pasov.

Polícia eviduje najmä žiadosti o cestovné pasy v urýchlenej lehote vydania do dvoch a do desiatich pracovných dní, preto podľa nich treba počítať aj s dlhšími radami na jednotlivých oddeleniach dokladov.

„Počas pondelka 28. februára požiadalo o vydanie cestovného pasu viac ako 5 400 občanov. Z nich bolo 2 083 žiadostí o vydanie v lehote do dvoch pracovných dní, 943 žiadostí o vydanie do 10 pracovných dní a 2 405 žiadostí s lehotovou vydania do 30 dní,“ povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Pre porovnanie, napríklad minulý týždeň v pondelok 21. februára polícia evidovala polícia 1 820 žiadostí o vydanie cestovných dokladov.

Policajti podľa Bárdyovej evidujú takisto aj zvýšený záujem o vydanie dokladov pre deti. Opakovane však zdôrazňujú, že na paniku ani v súvislosti s medzinárodným dianím nie je dôvod.